O Verão chegou, e agora? Bel Silva traz dicas para você fazer a manutenção da saúde do seus cabelos

Sim, chegou a estação mais quente do ano, o Verão. É tempo de curtir o mar e a piscina, mas sem esquecer dos cuidados com aquele que nos acompanha diariamente, os nossos cabelos. Cada vez mais o clima nesta estação é mais quente e seca, então para que possamos estar preparados quando ela chegar, devemos cuidar das madeixas sempre, sendo assim, os nossos fios não serão tão castigados. Bel Silva, Hair Stylist e atende na cidade de São Paulo, nos deu dicas tão valiosas, que irão ajudar a você a fazer a manutenção dos seus fios de cabelo, enquanto estiver no período de festas e de suas férias.



01 – Por que devo ter um bom Shampoo?

Converse com seu ou sua cabeleireiro(a), eles(as) como ninguém, saberão lhe indicar os melhores produtos, especialmente na estação do verão, onde o clima exige hidratação e nutrição. Vale lembrar que é importante ter bastante cuidado com os shampoos que têm alto teor de detergência aniônica, como os antirresíduos, que fazem uma limpeza profunda, retirando residuais e acumulo de massa. Nem sempre é isto que seu cabelo precisa, não são todas as pessoas que devem usar estes produtos, quem está com os cabelos ressecados precisando de nutrição, oclusão, cabelos bonitos e reconstrução, não podem ficar usando shampoo antirresíduo, pois pode agravar ainda mais o problema.



02- Qual a importância no uso do filtro solar?

Usar sempre um filtro solar, na pele e nos cabelos, faz toda a diferença. Os raios UV danificam as cutículas e acabam deixando as madeixas com aspecto ressecado, opaco e com frizz. Isto é muito importante para a saúde dos fios e em todo tipo de cabelo. O filtro solar é essencial para todos os tipos de cabelo. Para os cabelos loiros e ruivos ele se torna uma arma implacável no verão, pois muitas vezes no mar ou na piscina ficam esverdeados, ou até mesmo as ruivas, que desbotam e ficam com aquela cor conhecida como água de salsicha. Hoje, já podemos contar com filtros solar para o cabelo, que fica exposto ao sol, mar e piscina, evitando o ressecamento e desbotamento com proteção UV.



03- Por que no Verão não devo lavar os cabelos com água quente?

Segundo Bel Silva, no verão, evitar lavar os cabelos com água quente, não significa que você tenha que tomar banho frio, mas se faz lembrar que regular o chuveiro para a temperatura morna, traz um benefício enorme para os cabelos e para sua pele e você pode evitar um possível excesso de oleosidade ou descamação, causado pelo aquecimento da água.



04 – Devo ou não fazer o uso da máscara capilar?

Evite usar máscaras antes de ir à praia ou piscina. Geralmente as clientes acham que, usando máscara os cabelos ficaram protegidos e evita o ressecamento. Muito pelo contrário! As máscaras, mesmo aquelas que são próprias para esta estação, não foram feitas para serem usadas nestes locais, elas são para após estes locais. O ideal mesmo é usar um filtro solar especifico para mar e piscina, porque eles têm uma maior durabilidade, possibilitando a entrada na água com proteção e quando sair é só aplicar novamente. Já o óleo de coco, têm sido um grande aliado, não apenas no verão, mas em qualquer estação. Por ser riquíssimo em ácidos graxos, ele ajuda na selagem das cutículas, deixa os fios mais sedosos, resistentes e encorpados, preparando especialmente seus fios para suportar as agressões climáticas.



Quer saber muito mais? Siga Bel Silva pelo Instagram: @mbelsilva