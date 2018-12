Neste verão a Produtos Que Resolvem lança linha de produtos para limpar piscina inédita

Nada melhor do que um banho de piscina para refrescar no verão, não é mesmo?



Porém, depois de um bom banho de piscina, quem nunca ficou com os olhos avermelhados (ardendo), com a pele ressecada ou com o cabelo quebradiço?



Muitas mulheres fogem da piscina para evitar que os produtos usados para limpar a piscina agridam seus cabelos e peles. Sem falar que muitas pessoas hoje possuem alergia ao cloro e o efeito prejudicial é potencializado em pessoas alérgicas, o que impede alguns banhistas de frequentarem piscinas, SPAs e academias.



"Pensando nisso, colocamos em nosso catálogo uma nova linha para limpeza de piscina sem cloro. Usamos a combinação dos produtos M20 e MPLUS, que limpa a piscina e inibe o crescimento microbiológico sem causar danos na pele, cabelo e olhos dos banhistas. Também é um inovador tratamento que não agride e não desbota à superfície das piscinas de fibra, plástico e revestidas de alvenaria. " Diz o CEO da Produtos Que Resolvem, Vilmar Laureano.





Cloro: O vilão para banhistas e donos de negócios



Não é só o banhista que se prejudica com o uso do cloro na limpeza de piscinas. Com as novas tecnologias que promovem mais saúde para os usuários, os empreendimentos que não se adequam e procuram oferecer uma melhor experiência para o seu cliente também saem perdendo.



Não é só questão de comodidade, é questão de saúde!



Por isso a importância de adotar produtos que façam uma ação de limpeza eficiente em piscinas, mas que também tragam saúde e segurança para os banhistas.



"Com a nova linha da Produtos Que Resolvem, o banhista tem segurança e conforto nos momentos de diversão na piscina e os empreendedores ganham mais adeptos e também economizam na manutenção e reparação dos componentes de suas piscinas. "





Linha completa de produtos para limpar piscina sem cloro



A Produtos Que Resolvem garante que sua nova linha tem o mesmo efeito de limpeza, purifica a água tanto quanto o cloro e possui uma ação antibactericida muito mais potente.



A atuação simultânea de dois produtos, o M20 e MPLUS da Maresias, faz o tratamento completo da água e deixa um residual que tem durabilidade de até 20 dias (em média).



E todo esse poder de limpeza sem prejudicar a qualidade da água da piscina e a saúde dos banhistas.



"A Produtos Que Resolvem está sempre pesquisando produtos e tecnologia de ponta para atender às demandas do mercado. Produtos diferenciados e de alta eficiência são sempre testados e aprovados por nossa equipe. Neste caso, essa linha para limpeza de piscinas atende um público diferenciado em um quesito muito importante que é a saúde. " - acrescenta Vilmar.







Experiência e segurança na hora de escolher o melhor produto para limpar piscinas



Fundada em 2008, a loja Produtos Que Resolvem tem trazido ao Mercado mais facilidade e praticidade para limpezas através de seus produtos pesquisados, testados e selecionados.



A grande sacada e diferencial da empresa está no catálogo de produtos que permitem aos clientes fazer diversos tipos de limpeza por conta própria e de forma extremamente prática, sem precisar contratar um profissional.



Atualmente a Produtos Que Resolvem demarca sua posição como um dos principais e-commerces onde o consumidor conta com cerca de 400 itens em seu mix e agora acrescido da nova linha de produtos para limpar piscinas, da Maresias.



A equipe de vendas e atendimento é treinada para oferecer aos consumidores uma experiência de compra diferenciada, além de resolver dúvidas e questionamentos durante o uso dos produtos. Saiba mais sobre o catálogo de produtos para limpeza de piscina através do site:



https://www.produtosqueresolvem.com.br/piscina-spa



Desde a implementação desta linha alternativa para limpar piscina, muitas academias, clubes e pessoas físicas já adotaram este novo tratamento e estão livres dos efeitos agressivos do cloro.







Website: https://www.produtosqueresolvem.com.br/piscina-spa