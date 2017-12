Verão: ainda dá tempo de ficar em forma na nova estação

Quem acha que o verão está perdido e o jeito é se esconder do mundo até o frio chegar pode estar enganado. Ainda dá tempo de recuperar a forma, ajustar os contornos e deixar o corpo pronto antes mesmo do carnaval. O BTL HOT SUMMER é um protocolo de tratamento voltado para o combate da gordura localizada e flacidez. O protocolo compreende a realização de procedimentos em três aparelhos da BTL Aesthetics, uma das mais conceituadas marcas de equipamentos estéticos do mercado, o BTL Vanquish, o BTL Exilis Elite e o BTl X-Wave.



"A junção desses procedimentos tem se mostrado ideal para combater a gordura generalizada, a gordura localizada e a flacidez, oferecendo assim o melhor resultado não-invasivo para contorno corporal da atualidade", ressalta Carlos Vale, diretor da BTL no Brasil.



Cada um dos aparelhos possui uma tecnologia diferente e quando usados juntos resultam em perda de medidas, além de firmeza e melhora na aparência da pele e do contorno corporal. O BTL Vanquish, por exemplo, apresenta uma redução de gordura superior a 40% na região tratada, de forma indolor e não invasiva. Possui uma tecnologia de radiofrequência seletiva que aquece as células adiposas. Elas são destruídas pelo calor e a gordura é toda eliminada pelo sistema linfático na urina.



O aparelho foi escolhido recentemente por um júri internacional como o melhor equipamento para o contorno corporal e levou o MyFaceMyBody Awards, única premiação do mundo exclusivamente dedicada às indústrias cosmética, estética e odontológica.



"O BTL Vanquish é a primeira radiofrequência seletiva e sem contato do mercado mundial (Selective RF™) que oferece maior segurança e resultados mais rápidos", conclui Carlos Vale.