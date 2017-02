Vestida de marinheira e com uma maquiagem iluminada, Claudia Leitte estreia no carnaval sem cordas

Ontem, 25, Claudia Leitte, agitou os foliões da pipoca em Salvador. Pela primeira vez, a cantora se apresentou no bloco sem cordas, onde acontece a folia gratuita para o público. "Puxar a pipoca é um sonho antigo. Ano passado eu fui convidada, mas não tive agenda. Esse ano eu me programei e separei um dia para realizar esse sonho. Sou a favor do carnaval para todos os públicos", comentou Claudia.



Para esse momento emocionante Lavoisier - maquiador oficial de Eudora - resolveu apostar em um make que deixasse a cantora ainda mais poderosa. "Escolhemos o batom Mango Box, um mix de sombras cremosas com fixação de até 8 horas e bronzeador para deixar a Claudia ainda mais radiante", revela o maquiador.



O tema do seu carnaval esse ano é "Claudia Leitte a bordo", uma ideia que surgiu dos cruzeiros que a cantora participou por dois anos consecutivos e ela prometeu transformar o trio elétrico em um navio que irá navegar no mar de gente.



Pelo terceiro ano consecutivo, Eudora – marca do Grupo Boticário – é parceira de Claudia Leitte no Carnaval e responsável pela maquiagem da cantora que em Salvador estará acompanhada pelo maquiador oficial da marca, Lavoisier. Neste ano, a parceria tem foco no lançamento do batom de longa duração, Lip Deluxe Rouge Carnaval e no Bronze Splendor para corpo e rosto, ambos produtos assinados por Claudia Leitte.