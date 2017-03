Vestido de debutante: vários modelos para usar durante a festa

As festas que celebram os quinze anos de uma garota nos dias de hoje são bem ecléticas. Ainda que a essência da comemoração permaneça, é possível dizer que a celebração em si e a valsa com o pai são os principais elementos que ainda permanecem, mas todos os outros podem ser personalizados de acordo com o gosto e a intenção da aniversariante. Alguns seguem temas específicos como anos 70, luau, baile de máscaras, na piscina, entre outros.



Isso mostra que a tradição se moderniza e, junto com isso, o vestido de debutante também segue o mesmo caminho. Nas festas atuais é comum que a debutante utilize mais de um vestido durante toda a festa e, como se trata do dia dela, em todos esses looks, ela precisa estar deslumbrante.



O mais comum no formato atual é que a agraciada da vez chegue na festa com seu vestido mais clássico e gracioso, com ar elegante e até mais formal e permaneça com ele pelo menos até a valsa, que é o clímax da celebração e pode encerrar o ciclo mais tradicional da festa. Para este momento, as opções de vestido variam bastante e, atualmente, são uma junção de visual clássico com desenhos modernos.



Seguindo o modelo de entrada, mais glamoroso e tradicional, estão os vestidos longos, aproveitando detalhes como rendas, bordados e babados, remetendo ao visual mais clássico e com ar de princesa, entretanto com uma leitura mais atual. Esses modelos expressam toda a graciosidade e elegância da debutante até o momento da valsa.



Depois do clímax da valsa, é comum que a debutante se troque e exiba um visual mais à vontade, para que ela possa dançar e se divertir com menos formalidades. Neste formato, a festa ganha um tom mais liberal, moderno e de balada, com músicas mais dançantes e toda a diversão que uma festa com suas melhores amigas e familiares deve ter. Para isso, a Dolps também conta com modelos vão entre as saias mais curtas com recortes que permitem um movimento mais solto. A variedade de modelos também está presente para os vestidos de debutante plus size, com opções para ambos os estilos.



Essas opções de vestido podem ser encontradas na Dolps, loja especializada em vestidos de festa com lindos modelos para ocasiões como esta. Os vestidos de debutante seguem linhas que flertam entre o clássico e o desenho mais moderno, apresentando as principais cores da temporada e oferecendo opções que cabem em todos os bolsos. Os modelos de vestido de debutante começam na faixa de R$200 e vão até R$3 mil.



Sobre a loja



A Dolps foi fundada em 1988 como uma pequena confecção de moda festa no coração do polo de moda do Bom Retiro em São Paulo, atuando exclusivamente no atacado.



Agora em sua segunda geração, a marca tem passado por expressivo crescimento, com design elaborado, excelente qualidade de produto e gestão profissionalizada.



Atualmente a empresa tem seu amplo mix de produtos revendidos por mais de mil multimarcas espalhadas pelo Brasil todo, além de ter iniciado operações de varejo e e-commerce, que serão ampliadas nos próximos anos, juntamente com um grande esforço de fortalecimento do branding da Dolps.



Endereço



R. GAIVOTA - 1295 | MOEMA | SÃO PAULO - SP

Website: http://www.dolps.com.br/