Vestidos de casamento para a cerimônia civil: o que usar?

O vestido de casamento é uma das partes mais importantes de qualquer matrimônio. Nas cerimônias e nas festas, todos os convidados ficam atentos ao estilo da noiva, por isso, é preciso saber muito bem definir um look bonito, elegante e adequado para a ocasião.



Os estilistas salientam que saber diferenciar cada ocasião é o passo principal para definir o vestido de casamento correto. A cerimônia civil, diferente da religiosa e, também, da festa, necessita de um vestido de casamento mais informal e minimalista.

O que é indicado para as noivas são vestidos curtos ou longos, em tecido liso ou renda, as cores mais usadas são os tons pastel, off-white, nude, rosé e entre outros.



Tendências de vestido de casamento civil



Renda: os vestidos rendados são sempre opções muito interessantes para usar na cerimônia civil. O bordado expressa discrição, elegância e muito romantismo. Além disso, combinam totalmente com o evento durante o dia, já que os casamentos civis são realizados na parte da manhã. E o melhor é que existe uma infinita variedade de looks rendados.



Cropped: o vestido cropped realmente voltou com tudo, sobretudo, na moda noiva. A peça é uma sugestão muito moderna e principalmente criativa para quem está em busca de looks mais diferentes. Os estilistas indicam que o cropped seja usado, preferencialmente, com saia longa. Existem conjuntos perfeitos de cropped e saia comprida.



Mangas longas: os modelos de vestido de casamento com mangas longas também são completamente elegantes para a cerimônia no civil. O ideal é escolher vestido com cores mais singelas e tecidos bem leves. O interessante também é que os modelos confeccionados em tecidos levinhos servem para todas as estações.



Cores suaves: seguindo a linha mais discreta e sofisticada, os vestidos de cores claras vão muito bem para o casamento civil. As noivas podem escolher qualquer tonalidade singela, há opções para realçar todos os tons de pele. É possível usar look liso, estampado ou com trabalho de renda.



Babados: os tipos de vestido de casamento com babados viraram verdadeiras febres após a atriz, Marina Ruy Barbosa, se casar no civil com um lindo modelo de mangas ¾ cheias de babados. Dá para optar por tecidos com babados menores ou maiores. Esses detalhes intensificam o visual romântico.



