Vestidos, Flores e Tons Pastéis são os destaques da Amissima para este verão

Na temporada moda verão 2017, roupas em tons pasteis e estampas florais serão o maior sucesso. A inspiração dos estilistas para essas composições parte da alegria característica do verão - os tons pastéis expressam leveza e muita singularidade, enquanto as flores são a cara do cenário colorido desta estação.



Quem também está por dentro dessas novas tendências é a Amíssima, a loja está repleta de lindas roupas, calçados e acessórios. Confira aqui tudo sobre a moda verão 2017.



Batas e Regatas

Todas as batas e as regatas são confeccionadas em crepe fluído, tecido leve e fresquinho – ideais para o verão 2017. A regata tem detalhe em renda muito charmoso na gola. Já as batas, além da renda na barra, encantam por conta do próprio corte que deixa o colo e os ombros à mostra. Elas ficam incríveis com saias, shorts ou calças de todas as cores, desde tipos sociais ao tom despojado do jeans.



Vestido, sandália e acessórios

Para as mulheres que preferem composições mais clássicas, a moda verão 2017 também tem excelentes opções. O Vestido Floral e Renda Ariel mescla o bordado fino com o lindo colorido das flores, ele também é confeccionado em crepe fluído. O comprimento longo sempre expressa elegância e bom gosto para qualquer ocasião. Para combinar, a sandália Verniz Curry é a melhor escolha - muito conforto com os saltos quadrados e ela ainda tem um brilho muito singular. Este look pede acessórios. O Colar Ródio Zicônica de Flor Rosa e o Brinco Formas Azuis combinam com a estampa e a renda. Esses acessórios seguem a moda verão 2017 que lança as flores e as pedras como opções certas para toda mulher.



O Vestido Floral Thiffany tem o comprimento mais curto, em comparação ao modelo anterior, este fica na altura dos joelhos. Também muito chique e comportado para as mais variadas ocasiões. A renda e a faixa completam a delicadeza da estampa floral. Com tecido em crepe fluído, este modelo necessita de uma sandália confortável e sem salto, como a Rasteira Verniz Esferas. Os brincos Tassel Pink e o Bracelete Geométrico têm os tons e os mesmos exatos aspectos do vestido.



Saias

As saias Amissima para a moda verão 2017 também estão com tudo. Estes modelos Crepe Floral Ingrid são confeccionados em crepe encorpado, totalmente confortáveis e leves. O comprimento das peças fica na altura do joelho, elas têm zíper na parte traseira e detalhes na borda em delicados babados. Os tons de azul e rosa superbrandos e sobrepostos pela estampa colorida combinam perfeitamente com regatas, batas e blusas de todas as cores e estilos. Sandálias ou sapatos também ficam muito harmônicos e lindos.



Sobre a loja



Conheça nossas Lojas Físicas em São Paulo:



Loja 1

– Somente Atacado

Rua Aimorés, 244

– Bom Retiro

Tel. (11) 3222-9955



Loja 2

- Somente Atacado

Rua José Paulino, 686

– Bom Retiro

Tel. (11) 3222-8959

Website: http://www.amissima.com.br/