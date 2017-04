Vestidos de formatura: formandas & convidadas

Saiba como escolher seu vestido de formatura para essa data de celebração especial e confira diversas dicas para escolher o vestido dos seus sonhos como formanda ou convidada de um baile de formatura.



As formandas, como estrelas da festa, podem apostar em vestidos de formatura com brilho, bordados e pedrarias como sempre sonharam, inclusive em modelos de vestidos para formatura superbordados, afinal essa é a sua hora de brilhar.



Já as convidadas da festa podem apostar tanto em um vestido de formatura curto ou longo.



• Como escolher vestidos de formatura?



Separei o post em duas partes: uma especial com todas as dicas de vestidos para formandas, enquanto a outra traz as dicas e modelos de vestidos para convidadas.



• Vestidos de formatura para formandas:



Para escolher um entre os mais variados modelos e estilos disponíveis na moda festa atual, parece até uma tarefa difícil, mas pode ser muito mais fácil se você seguir algumas dicas que vão te ajudar a definir que estilo ou modelo de vestido você gosta mais e veste melhor o seu tipo de corpo, antes de sair por aí procurando e provando uma infinidade de vestidos que pode te deixar cada vez mais confusa.



Por uma tradição, os vestidos para formatura das formandas são sempre longos nos bailes de formatura, claro que se a sua festa for diferente ou informal, você pode usar um vestido curto bordado, mas o tradicional vestido de formatura é sempre longo.



• Vestido de formatura longo para quem gosta de brilho e glamour



Se você adora aquele look mais glamouroso para noite, os vestidos com bordados, paetês e pedrarias podem ser a opção mais indicada para você na sua formatura. Modelos de vestidos de formatura longos e luxuosos com detalhes bordados ou mesmo inteiro bordados são a sua chance de apostar em um vestido desses.



Confira mais alguns modelos de vestidos de formatura para formandas que procuram bordados e pedrarias:



Para as formandas que procuram um vestido de formatura vermelho poderoso, olha só esse modelo maravilhoso e que tem um decote incrível nas costas, para arrasar muito!



• Vestido de formatura para quem é minimalista



Não é porque você é formanda que precisa usar um vestido todo bordado, se você prefere um estilo minimalista, é claro que pode optar por ele em seu vestido de formatura. O minimalismo é super elegante, pois valoriza o modelo do vestido e o seu tipo de corpo. Como esse lindíssimo vestido com cauda sereia da grife Thays Temponi na Maison Marsalli.



Você também pode apostar em modelos mais minimalistas, mas com alguns detalhes em bordados ou pedrarias, como esse outro lindíssimo modelo com decote bardot também da mesma grife:



• Vestido para formatura: convidada



As convidadas de um baile de formatura podem optar por vestidos de festa longos ou curtos, atentando sempre ao modelo do vestido curto, para que seja adequado à ocasião. Mas então, como saber qual comprimento de vestido escolher?



De um modo geral, algumas convidadas mais jovens gostam de apostar em um vestido de formatura curto, pois podem usar ele em outras ocasiões, diferente de um vestido longo, que fica reservado a ocasiões mais especiais.



Lembrando sempre que ele precisa ser um vestido curto mais elegante para ser usado em um baile de formatura, como com tecidos mais finos ou detalhes em bordados e pedrarias.



• Vestidos longos para formatura



Ao escolher um modelo de vestido longo para formatura, a convidada pode optar por vestidos longos sem bordados ou brilhos exagerados. Vestidos longos lisos ou com detalhes em bordados, pedrarias ou paetês são perfeitos para convidadas de bailes de formatura, pois são adequados à ocasião, sem ofuscar as formandas.



Sem contar que vestidos longos mais lisos são minimalistas e elegantíssimos sempre, e você ainda pode usar como um vestido de formatura, mas depois também poderá usá-lo em casamentos para outras ocasiões.



Confira lindíssimas opções de vestidos longos para formatura:



Eu sou daquelas pessoas que adora ter vestidos de festa em casa, e esses modelos de vestidos longos são perfeitos para convidadas em bailes de formatura, como também para casamentos e festas sofisticadas. Exatamente porque são vestidos de festa superversáteis e elegantes, que você pode usar em uma próxima ocasião ou naquela formatura, baile ou casamento que surge de última hora.



Os vestidos longos para formatura com mangas longas muitas vezes são buscados pelas mães de formandas e formandos e, hoje, as grifes de moda festa criam lindos e elegantes modelos de vestidos com manga longa. Os com detalhes em bordados são perfeitos para a ocasião:



• Vestido de formatura curto



Lembrando sempre de escolher um modelo de vestido de formatura curto que seja adequado à ocasião, ver onde será realizada a formatura e como é o convite, são indícios da formalidade da festa.



Por exemplo, bailes de formatura em clubes ou espaços mais tradicionais geralmente indicam uma formatura mais formal em que você pode optar por um vestido longo ou se quiser um vestido de formatura curto, deve escolher um modelo com mais bordados e mais sofisticado, como por exemplo esse lindíssimo vestido curto logo acima ou o modelo abaixo:



Vestidos curtos para formaturas, mesmo para as que não sejam tão formais e tradicionais, exigem tecidos finos e a elegância que pede a ocasião.



Confira alguns modelos de vestido de formatura curto ideais para as convidadas nas festas:



Viu só? Com essas dicas fica mais fácil você ter uma ideia do modelo de vestido de festa que combina mais com a ocasião e com o seu estilo, assim você já sabe que caminho seguir na hora de escolher o vestido de festa perfeito.



