Vestidos de Verão trends para 2017

Entre as muitas tendências para a estação do verão 2017, alguns modelos considerados essenciais permanecem na categoria trends. O vestido floral para o verão é um deles. Já conhecido por todas, o estilo colorido, leve, com formas que valorizam o movimento e esbanjam energia positiva preenche a estação e deixa o visual feminino e poderoso.



Para fazer com que a composição seja perfeita, alguns itens e acessórios combinam ainda mais com o vestido floral. Da cabeça aos pés, é possível encontrar opções para criar a harmonia perfeita e deixar o look moderno e com muito bom gosto.



O vestido floral é característico pela estampa florida, as formas redesenham o corpo feminino e também são capazes de criar uma impressão diferente. Por isso, as especialistas recomendam que a mulher saiba encaixar o vestido ao seu tipo de corpo. Isso começa mesmo na escolha da estampa. As mulheres mais altas, devem usar estampas maiores, enquanto as mais baixinhas, podem optar pelos desenhos e formas pequenos.



O segundo aspecto é o próprio estilo do vestido, já que há modelos com mangas, curtos, longos, com renda, sem alça, rodados, justos, vestidos florais para festas e muitos outros. Cada um deles pode render um look diferente, com combinações diferentes, sendo que alguns acessórios coringas podem até harmonizar com todos os estilos.



A primeira combinação obrigatória é com os sapatos. Cada situação e modelo pode exigir tipos de sapatos diferentes. Rasteirinhas combinam com vestidos longos, enquanto o vestido floral na altura dos joelhos harmonizados com saltos quadrados. Este último, por exemplo, é ideal para o dia a dia do trabalho, enquanto um modelo para festas e noitadas pode ser mais justo e combinar com um salto alto fino.



O diferencial do visual também pode ser um acessório. Uma joia ou bijuteria complementa o vestido floral, mas o segredo é dosar no destaque. As formas e cores do vestido geralmente são o centro das atenções. As joias devem se comportar como acessórios que complementem o visual, sem exigir destaque ou tentar concorrer com o vestido. Isso significa joias delicadas, como colares finos e pingentes pequenos. Como também já é tendência, os minibrincos podem ser uma boa opção.



Outros acessórios podem transformar completamente o look: chapéu, bolsa, pulseiras e óculos são alguns deles. Esses detalhes dão ainda mais personalidade e combinam facilmente.



