Vestindo a Imaginação: empresa transforma desenhos de crianças em roupas

Hoje em dia, as crianças estão cada vez mais antenadas na moda e também gostam de seguir tendências. Na fase de descoberta de estilo, a proposta da Pincela camisetas e vestidos personalizados é eternizar a criatividade e transformar a arte dos pequenos em moda.



Em uma época em que as crianças são atraídas pela tecnologia, o desenho proporciona uma oportunidade de expressar a criatividade sem o uso de aparelhos eletrônicos. De acordo com a criadora da marca, Marcella Dissenha, o objetivo é estimular a imaginação e coordenação motora das crianças, por isso não há maneira certa de desenhar, os traços da criança devem ser livres. "O desenho, embora muitas vezes só compreendidos por eles, também é uma forma de expressão e comunicação, uma maneira de demonstrar a percepção do mundo à sua volta", diz a empresária.



A empresa é a primeira no país a criar peças de roupas por meio dos desenhos infantis e para isso utiliza para a produção peças com malhas de poliéster feitas 100% com garrafas PET recicladas. "Nos preocupamos com o futuro dos nossos pequenos artistas, por isso utilizamos práticas sustentáveis de negócio, e matérias-primas de empresas com responsabilidade ambiental", explica.



Depois da expressão artística transmitida no papel é hora de transformar a arte em uma peça de roupa personalizada. Todo o processo é online e feito pelo cliente. O primeiro passo é imprimir um dos moldes disponíveis no site e entregar para que a criança possa soltar a imaginação. Depois disso, é só enviar uma foto do desenho por meio do site e finalizar a compra. "É muito legal vê-las desenhando sua própria roupa, e principalmente depois quando veem sua criação pronta. Todos usam as peças cheias de orgulho. É muito interessante ver como elas são criativas e já sabem bem o que gostam", finaliza Marcella.



