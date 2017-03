O que vestir? O Visagismo vai te auxiliar nessa questão

Nos dias de hoje, tanto homens como mulheres têm uma preocupação constante com sua imagem, afirma o professor de Visagismo acadêmico Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



O dia começa e tenho que estar preparado. O que vestir?



O primeiro ponto que devemos considerar é o que vai acontecer nesse dia, por isso você deve estar preparado, então pense em tudo como uma lista:



• Como está o clima?



• Vou direto para o trabalho?



• Vou ter uma reunião?



• Depois do trabalho, vou sair para algum lugar?



• Que imagem quero passar nesses eventos todos?



Não se desespere!



O visagismo lhe ensina a se preparar para todos os tipos de compromissos, pois ele te fornece conhecimento para que sua mensagem seja vista como planejada, leia mais em http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/581-2/ .



Mas o que é Visagismo?



O visagismo é uma arte de criar uma imagem pessoal que revela qualidades interiores da pessoa, as quais ela deseja que sejam percebidas ou aquelas que ela deseja que não sejam reveladas.



Para isso, utiliza das características físicas da pessoa e princípios de linguagem visual, utilizando de técnicas específicas de maquiagem, corte, coloração do cabelo, roupa adequada, acessórios como bolsas e sapatos, entre outros recursos estéticos.



Para estar preparado em seu cotidiano, basta ter peças-chave que combinem entre si, que sirvam para vários ambientes diferentes de acordo com a combinação a ser definida.



Até mesmo a cor que usar comunica sua verdadeira intenção com relação a uma empresa, uma prestação de serviço, ou a comercialização de um produto.



Esses recursos se aplicam em todos os aspectos da vida, inclusive na vida pessoal.



Quando acordamos, uma das primeiras coisas que fazemos é olhar o dia.



Se faz sol, se está frio, e depois vamos ao espelho, checamos olheiras, lábios rachados, o que precisamos camuflar?



O visagismo é o conceito que você precisa ter para orientação de como preparar sua imagem de maneira assertiva, buscando equilibrar harmonia e a caracterização.



Se você deseja fazer parte do mundo mesmo ao invés de ser apenas mais uma figura na multidão, recorra ao visagismo.



Existem pessoas preparadas, os visagistas, que irão lhe auxiliar nesse conhecimento e podem te direcionar para aplicar corretamente essa ferramenta poderosa de imagem pessoal.

Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/