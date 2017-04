Vialaser Depilação chega a Lages-SC com técnica confortável e segura

A técnica de depilação a laser mais confiável e segura chegou em Lages



Pelos indesejáveis são motivo de constrangimento para muitas pessoas. Eliminar de forma permanente, para a maioria delas, é sinônimo de praticidade. Atualmente existem técnicas avançadas que eliminam os pelos com muito menos dor, um exemplo é o tratamento laser Alexandrita. Este método é aplicado por nós da Vialaser, em homens e mulheres nas mais diversas áreas do corpo. O laser de Alexandrita é considerado eficiente e confortável.



Elimina os pelos grossos e finos. Nossa técnica consiste em uma energia altamente concentrada em que pulsos de laser são emitidos e direcionados ao folículo.



Conforto



A depilação a laser em muitos casos pode ser incômoda, diferente do que apresenta o laser de Alexandrita. Nosso método possui uma técnica de resfriamento exclusivo, que gela a pele e oferece maior conforto e segurança ao paciente, através do uso de gás criogênio. Esse gás, em forma de spray, produz uma sensação analgésica (sem, de fato, utilizar anestésicos) devido ao resfriamento prévio da pele. Em apenas poucos minutos as raízes dos pelos são destruídas. O resultado pode ser visto em poucos dias do início das sessões. Nosso tratamento é, na maioria das vezes, considerado mais tolerante do que outros métodos de depilação. Com outros lasers, por exemplo, utiliza-se gel para resfriar ou pomadas anestésicas para amenizar a dor.



Regulamentação



O método Alexandrita é regulamentado no órgão de origem (FDA – Estados Unidos) e também na Anvisa, proporcionando toda a segurança necessária. Além disso, os equipamentos da Vialaser passam regularmente por manutenções realizadas por uma equipe autorizada e especializada.



Inauguração



Nossa inauguração acontece hoje, quinta-feira (20), no Lages Garden Shopping, em Lages. A clínica atenderá conforme o horário de funcionamento do shopping para dar mais facilidade aos clientes.



Vialaser presente em quatro Estados



No mercado desde 2011, a Vialaser proporciona para as pessoas, inúmeros benefícios da depilação a laser e estética com os melhores profissionais e tecnologias disponíveis. O tratamento é realizado por uma equipe altamente qualificada, formada por biomédicas com formação em estética, tecnólogas com formação em cosmetologia e estética e fisioterapeutas. Toda a equipe passa por treinamento específico e atualizações constantes.



Área de atendimento



A Vialaser possui uma rede de clínicas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. O cliente conta com a comodidade de realizar sua sessão de depilação em qualquer uma das unidades. "Se ele for viajar e precisar realizar a sessão, nosso cliente pode procurar a clínica mais próxima e ser atendido em qualquer horário, pois o procedimento é rápido", diz Luisa. Além disso, a empresa oferece vantagem com a facilidade do pagamento. O cliente pode parcelar no cartão de crédito sem comprometer o seu limite disponível.



Solidariedade



Em abril, a Vialaser convida os clientes para transformar a Páscoa de milhares de crianças. Foram selecionadas várias instituições de caridade nas cidades onde a clínica está presente. A Vialaser oferece até 50% de desconto na compra de um pacote de 10 sessões a todos que realizarem uma doação a uma das instituições. Por exemplo, doou R$ 30,00, ganhou 30% de desconto ou doou R$ 80,00, ganhou 50% de desconto. Em Lages, a instituição para qual o cliente pode fazer a doação é o Orfanato Nossa Senhora das Graças.

Website: https://vialaserdepilacao.com.br/