Vicenza, Schutz e Andrea Muller são destaques entre as novidades em sapatos

O Shop Gallerist está repleto das principais tendências da moda atual para todos os tipos de calçados. As marcas Andrea Muller, Schutz e Vicenza trazem formatos novos, designs únicos e muitas cores completamente versáteis. Todas as características dos calçados foram especialmente pensadas para se adequarem a todo tipo de público feminino, além disso, para que seja possível usar os calçados em todas as estações do ano.



Os grandes destaques são as botas de veludo, opções perfeitas para usar principalmente na atual estação de inverno. Há também as sandálias de saltos médios ou altos com cores extremamente vibrantes e metálicas que combinam com o colorido da época primavera-verão. E vale ressaltar também os slippers com estampas alegres de animal print, por exemplo, um estilo que nunca sai de moda e combina com absolutamente tudo. Vale a pena conferir detalhadamente alguns modelos.



Bota Coturno Cadarços Green – Schutz



Bota estilo coturno com a frente vazada e traçada com cadarço. O material de camurça proporciona muito conforto e ainda expressa todo estilo moderno e elegante para usar com calças, saias ou short.



Bota Camurça Black – Vicenza



Bota revestida de couro e camurça para deixar os pés muito confortáveis e aquecidos. O salto quadrado baixo é ideal para quem dispensa saltos muito altos e finos. Já a cor preta é excelente para criar toda forma de produção de look.



Sandália Metalic Napa - Schutz



Sandália fabricada em couro envernizado na cor cobre metálico. A parte da frente e do fecho possui um rico detalhe e o salto fino de comprimento médio garante toda elegância para mulher. O solado também é confeccionado em couro.



Rasteira Tassels Militar – Andrea Miller



Sandália rasteira toda fabricada em couro para proporcionar muita qualidade e durabilidade. Os detalhes chamam atenção e fazem toda a diferença no calçado. A parte superior possui franjas de cores diferentes que combinam com as tiras azuis.



Slipper Dalmata – Blue Bird



Revestido em couro e pelo sintético, este slipper é um calçado excelente para usar em diversas ocasiões, principalmente em compromissos do dia a dia. A estampa animal print vai bem com todas as roupas, acessórios e momentos do dia e da noite.



Todos esses calçados e muitos outros estão disponíveis para compra no Shop Gallerist.

Website: http://www.gallerist.com.br