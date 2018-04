Vida saudável: mudança de hábitos impulsiona negócios

Mesmo sendo uma preocupação para muitos cidadãos há anos, a conquista da vida mais saudável também passou a ser uma perspectiva de negócios para quem queria empreender.



Há pesquisas que mostram, por exemplo, que a quantidade de pequenos empreendedores que surgiram por causa de negócios de alimentação saudável, por exemplo, é alta: isso é conferido quando se veem as empresas que procuram orientação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).



Alguns dos negócios que ajudam os cidadãos a ter uma vida mais saudável e que, ao mesmo tempo, aquecem a economia são os de delivery: nada de fast food, mas sim saladas ou então itens orgânicos.



São muitas as pessoas que criaram verdadeiras indústrias em suas próprias cozinhas fazendo a famosa salada no pote: alternativa caseira e cheia de nutrientes.



Não é só de alimentação, porém, que esses negócios vivem: a porcentagem de academias abertas cresceu muito, inclusive com horário estendido para os que trabalham o dia todo e só podem treinar à noite.



Contudo, e quem precisa de uma organização melhor para seus exercícios? É só procurar os aplicativos que ajudam a cuidar dos treinos: mais um ponto para as startups que estão aliando a procura pela qualidade de vida ao crescimento do capital.



Melhorar a saúde: como isso é um negócio fora do mundo virtual?



Um dos empreendimentos que fazem com que se tenha rendimento e também proporciona uma vida mais saudável é o de coaching.



Os profissionais são pessoas formadas em Educação Física ou então em Nutrição e até em Psicologia e eles ajudam os indivíduos a fazer uma reeducação alimentar e a ter força de vontade para segui-la.



Esse mercado de trabalho referente à vida saudável também se relaciona aos aspectos psicológicos, como as compulsões alimentares que fazem com que se tenha mais peso e, consequentemente, menos saúde. É por isso que existem companhias de coach que têm times interdisciplinares.



Alimentar-se bem



Comer alimentos saudáveis é uma indicação fundamental para que se alcance uma vida mais saudável. Retirar, por exemplo, a farinha branca e substitui-la pela versão integral, além de evitar excesso de gordura e ainda consumir frutas.



Porém, muitas pessoas têm dificuldade para seguir uma alimentação regrada, especialmente quando se fala de comer de três em três horas.



Por isso, muitas startups já têm se dedicado a criar aplicativos que colaboram para esse tipo de controle alimentar; aliás, o mercado nesse ramo está tão aquecido que até os nutricionistas começaram a indicar esses aplicativos.



Alguns dos apps que estão lucrando por conta dessa busca pela saúde são os Tecno Nutri e também o Peso Alvo.



Fazer exercícios



Os exercícios físicos são outro pilar quando se quer alcançar uma vida mais saudável. Reduzir os quilos é importante porque a gordura excessiva causa problemas arteriais, por exemplo, além de desgastes ósseos e problemas psicológicos também. Assim, depois que as pessoas adquirem uma dieta saudável, é a hora de se começar com a atividade física.



É nítido que um dos mercados brasileiros onde mais existem investimentos é o de academia: elas estão funcionando em quase todos os turnos e procuram formas atrativas de as pessoas fazerem exercícios.



Outros tipos de atividade comercial que estão relacionadas à saúde são os personal trainers: ocorreram, inclusive, denúncias sobre pessoas que atuavam dessa maneira, mas não estavam registradas no Conselho de Educação Física.



A razão para que alguns "fingissem" essa formação superior é exatamente porque se tornou um excelente negócio: quanto mais pessoas precisam de redução de peso, mais atendimento personalizado, por meio dos personals, é procurado.



Relaxar



O estresse que todos os cidadãos enfrentam a cada dia é um dos itens prejudicais à qualidade de vida e sempre se recomenda que as pessoas tenham um período no dia ou na semana para desacelerar. Vale qualquer coisa: ler um livro preferido ou então sair com os amigos, além de fazer uma viagem.



A indústria do descanso tem aproveitado muito dessa dica para uma vida mais saudável: é visível que as propagandas de reservas de hotéis, por exemplo, são muito mais transmitidas na televisão, existindo agências que até usam o estresse em suas propagandas como uma justificativa para que os consumidores queiram viajar.



Cabe dizer que os governos estaduais também começaram a investir na questão turística e existem locais onde a receita nesse aspecto subiu 50%.



Dormir bem



A necessidade de um sono de qualidade já foi entendida pelos grandes empresários: aliás, a Forbes Brasil fez uma reportagem no começo de 2018 a respeito das tecnologias que estão sendo descobertas para que o sono das pessoas seja melhor.



É lógico que, além de os cidadãos alcançarem uma vida mais saudável, existe um excelente aquecimento comercial: as indústrias de colchões e as de espumas são as que mais conseguem contratos.



Largar os vícios



Talvez essa seja uma das partes que mais traz contradição entre a procura pela vida saudável e os resultados econômicos.



É sabido que as substâncias viciantes, tratando-se das legalizadas, ajudam a deixar a saúde bem debilitada: os cigarros têm sempre os avisos de todas as doenças que podem ser causadas.



Porém, a indústria de bebida tem mais liberdade para as suas ações comerciais. Um dos nomes fortes desse tipo de negócio é a Ambev: ela ampliou a sua quantidade de cervejarias e, no ano de 2016, a empresa conseguiu dar início ao funcionamento da sua maior fábrica, cujo endereço é Uberlândia.



Beber água



A indicação de que beber água é indispensável para conquistar uma vida mais saudável parece irrelevante. Afinal, todas as pessoas sabem disso e não seria possível que o mercado pudesse aproveitar esse tipo de orientação.



Contudo, enquanto os consumidores ingerem mais água e até controlam quantos litros tomam por dia, há as empresas que criam garrafas mais modernas ou então com mais gás, etc.



Essas orientações para uma vida mais saudável também podem ser utilizadas como dicas para os empresários negociarem em um nicho diferente: certamente, a qualidade de vida segue se tornando um empreendimento rentável.



