Vila Madalena recebe evento para celebrar a chegada da primavera com moda, decoração, gastronomia, música e massagem

"Vila Madá", assim ficou conhecido, carinhosamente, um dos bairros mais agitados de São Paulo, a Vila Madalena. No Carnaval é um dos pontos mais movimentados para os seguidores dos blocos; no verão é ponto de encontro certeiro nos bares com suas mesinhas nas calçadas; e na chegada da primavera, nos últimos anos, recebe o já tradicional Mercado Tulipa, evento de lifestyle que reúne, em um só lugar, no coração da Vila Madalena, moda, decoração, gastronomia, cuidados pessoais e música.



Serão dois dias intensos, 06 e 07 de outubro de 2017 (sexta-feira e sábado), das 10h30 às 20h30, em um espaço descontraído com marcas conceito, comidinhas e bebidas gourmet, tudo ao som, durante todo o evento, do renomado DeejayDony.



DeejayDony, agitador das pistas paulistanas, pesquisador sonoro, produtor cultural com festas premiadas no currículo, apresentador do programa de web rádio "Nas Pistas do DeejayDony", na Mkk Web Rádio, promete uma verdadeira celebração da música brasileira e universal, combinando raridades, novidades e muitos clássicos para manter o alto astral, que é a cara do evento!



Outro atrativo do evento é que haverá um espaço para cuidados pessoais com massagem durante os dois dias. Os visitantes que quiserem participar de um sorteio vão concorrer a três massagens.



A curadoria é de Flávia Passos, empresária do mundo da moda, moradora da região há anos e que representa muito bem a Vila Madalena. Flávia faz questão de ter no seu evento expositores que tenham produtos diferenciados que possam atender ao perfil do público da Vila Madalena.



"Nosso conceito em fazer compras é diferenciado, nunca quisemos que nosso bazar fosse apenas um bazar, e sim, um evento de lifestyle, não quero ver as pessoas entrando, rodando, comprando e saindo, é um evento para ir com os amigos, com a família, para se divertir, passar o dia, almoçar, comer e beber algo diferente, ouvir uma boa música, cuidar do corpo e da mente, esse é nosso conceito, de compras aliadas ao entretenimento", explica Flávia Passos, curadora do Mercado Tulipa.



CONCEITO – Serão quase 30 expositores que foram selecionados por serem marcas conceito, de produtos diferenciados, naturais e que não agridam a natureza, por exemplo. São produtos que não são encontrados facilmente ou em lojas de shopping center.



Serão produtos de moda, acessórios, itens para decoração e uma boa gastronomia, além de um espaço para massagem.

Todos os produtos e serviços terão preços convidativos. O evento tem entrada franca com DJ em todo o período dos dois dias.



Mais informações: Facebook: https://www.facebook.com/mercadotulipa/ - Instagram: @mercado.tulipa.





Bazar Mercado Tulipa



Curadoria: Flávia Passos

Informações: (11) 9 7151-5169 - www.facebook.com/mercadotulipa

Data: 06 e 07 de outubro (sexta-feira e sábado)

Horário: das 10h30 às 20h30

Local: Hilo Coworking

Endereço: Rua Aspicuelta, 345 – Vila Madalena – São Paulo – SP

Entrada: Franca

Outras informações: mercadotulipa@gmail.com - https://www.facebook.com/mercadotulipa/





Website: https://www.facebook.com/mercadotulipa/