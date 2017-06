Dia do vinho: Saquê, a bebida japonesa, também é vinho!

Desde que chegou ao Brasil em 1532, o vinho foi abraçado pelos brasileiros e conquista cada vez mais fãs pelas terras tupiniquins, que se aventuram a conhecer mais da "bebida dos deuses" e suas harmonizações à mesa.



Mas o que poucos sabem é que o saquê, tradicional bebida japonesa, também é considerada um vinho. Fabricada através da fermentação do arroz, a bebida é tomada geralmente quente e em grandes comemorações em solo japonês, como Ano Novo ou cerimônias de casamento.



A forma correta de degustar saquê não é naquele copo quadrado (também chamado de massu), como muitos lugares costumam apresentar. O copo é apenas um símbolo e nunca foi utilizado como copo pelos japoneses. "O massu era utensílio de trabalho dos camponeses para vender arroz. Como era vendido como mingau alcoólico, o copo quadrado era utilizado pelo camponês para comer o saquê", explica a chef do Kaizen, Jaqueline Mechi Katecare.



No Kaizen, a carta de saquês possui 10 rótulos, sendo 8 de origem japonesa. Um deles é com flocos de ouro, exclusividade da casa. A casa oferece para o cliente as taças corretas para degustação da bebida, mas para quem prefere, também tem à disposição o massu. Além disso, o vinho é usado para o preparado de drinks, como a caipisaquê.



Dia Nacional do Vinho



A instituição oficial do Dia Nacional do Vinho é proposta do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 147/2008, que está pronto para ser votado no Plenário do Senado. Na justificativa do projeto, o autor destaca a importância que a produção do vinho tem alcançado no Brasil, onde, apesar de não contar com a longa tradição dos países europeus, já apresenta qualidade significativa.



O vinho chegou ao Brasil em 1532, mas somente com a vinda dos imigrantes italianos, em 1875, é que o produto ganhou força. No Rio Grande do Sul já existe o Dia Estadual do Vinho, comemorado também no primeiro domingo de junho.





Sobre o Kaizen



Inaugurado em 2008, a maior característica do Kaizen é oferecer para os clientes um cardápio atual com pratos que vão desde os combinados conhecidos pelos brasileiros até receitas vindas da rotina alimentar dos japoneses. Além de oferecer pratos que impressionam pela apresentação, o espaço da casa encanta pela decoração temática, que tem até mesmo um jardim japonês de 600 metros quadrados.



Serviço

Kaizen Japanese Food

Avenida Iguatemi, 556, Vila Brandina – Campinas/SP

Telefone: (19) 3395-3900

www.kaizenjapanese.com.br