Visagismo Acadêmico e o profissional visagista

O Visagismo Acadêmico nos últimos anos cresceu e tomou proporções nunca antes vistas, afirma o professor de Visagismo Acadêmico Robson Trindade.



A Professora Mestre Tania Britts Trindade explica quem é o profissional Visagista e como ele pode utilizar todos os recursos possíveis para otimizar ao máximo a identidade visual de seu cliente.



Com o advento no Brasil de cursos universitários das áreas de saúde e moda, onde o Visagismo está inserido, nasce uma nova era e uma nova profissão em nosso país: o Visagista.



Traz em sua performance a oportunidade na execução da engenharia da imagem, podendo não só exercer com maior conhecimento os recursos habituais do embelezamento (cabelo, maquiagem, ou outros tantos recursos de estética), mas ainda, podendo optar por ser um Consultor Visagista Pleno, profissional que executa análises e projetos para imagem pessoal.



É necessária uma extrema sensibilidade, conhecimento e habilidades específicas, para ser um visagista - "É preciso enxergar além da aparência".



Para o profissional de Visagismo, não basta somente teoria, a matemática, as habilidades práticas do embelezar…. o conhecimento teórico tem de ser aliado a capacidade analítica e reflexiva sobre o potencial de cada indivíduo, uma vez que está intimamente ligado a autoconfiança, a sua autoimagem e a potencialização da autoestima.



Com esta perspectiva do mercado profissional um novo rumo é proposto para o Visagismo Acadêmico e para todos os profissionais Visagistas.



Inclusive com o maciço crescimento da Associação Nacional dos Visagistas, que é responsável por toda a estrutura e esclarecimento sobre as vertentes da profissão.

