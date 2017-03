O Visagismo te ajuda a saber quem você é

Todos os traços e estruturas existentes em um indivíduo nos levam a conhecer quem é a pessoa por trás do seu rosto, declara o professor de Visagismo virtual Robson Trindadehttp://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



Se nós estivéssemos falando de uma empresa, é das suas metas, objetivos, e origem dessa empresa, e como as pessoas, os clientes, e os fornecedores veem a imagem dessa empresa.



Para a imagem pessoal, nós trabalhamos com três tipos de consultoria:



A primeira consultoria é a consultoria visagista facial parcial.



Quando pensamos na estrutura do rosto, nós analisamos o formato interno e externo do seu rosto.



Fora os formatos do rosto, cada estrutura que o compõe é medida e analisada e também o tipo de pele.



Através de todas essas informações é possível identificar quem é você através da sua imagem.



Segundo: a consultoria visagista de beleza, que inclui até 14 projetos.



Corte de cabelo, cor de cabelo, textura, sobrancelha, maquiagem, cílios, batom, acessórios, brincos, pescoço, roupa… tudo que diz respeito a beleza é consultoria visagista de beleza.



E a terceira consultoria é a consultoria visagista plena.



Na consultoria visagista plena, é possível obter até 40 projetos diferentes, entre projetos e encaminhamento. Para saber mais detalhes, leia mais em http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/quem-e-voce/ .



Por essas razões, o trabalho do consultor visagista é de vital importância para o autoconhecimento de cada cliente.

