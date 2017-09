Visagismo em busca da sua imagem, na plataforma da aparência

Desde os tempos mais remotos, a humanidade e em especial as mulheres vivem a ditadura da aparência, afirma o professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade .



As únicas coisas que mudam nessa ditadura através dos tempos, são os costumes de cada região do globo e a moda, que influencia diretamente essa ditadura.



Atualmente, as mulheres buscam os mais variados recursos para os cabelos, como extensão capilar, alongamento, alisamento definitivo, escova japonesa, escova progressiva, botox capilar, cristalização, luzes, balayage, ombréhair, descoloração, decapagem, entre muitos outros.



Já para retardar o envelhecimento da pele, preenchimentos, cirurgias plásticas, dietas, atividade física, enzima botulínica e muito mais.

Além disso, buscam o destaque social, através de roupas, sapatos, bolsas, acessórios, maquiagem e até carros.



Ou seja, uma verdadeira necessidade de seguir a massa, como se sentisse obrigada a seguir um formato pré-estabelecido de apresentação com seus tipos de beleza blindados, engessados e sem qualquer conexão com a identidade própria.



E, sentindo essa carência e necessidade que o Visagismo ganha cada vez mais espaço nos mais diversos segmentos de atuação.



Com infinitas possibilidades e respeitando as características individuais de cada um,investigando, estudando à fundo e descobrindo o natural em cada aparência, o Consultor Visagista atende às solicitações, os anseios e desejos das consumidoras com a harmonização de imagem.



O Consultor Visagista se torna não somente um aliado da beleza, mas um defensor da autoestima e autoconfiança, que trabalha incansavelmente pela harmonização da sua imagem!



Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/