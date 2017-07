Visagismo: o caminho para revelar seu potencial

A maioria das pessoas quando pensa na palavra Visagismo, logo faz uma associação automática com cortes de cabelo, porém há muito mais por trás dessa ciência que já possui graduação, pós graduação e MBA, enumera o professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade .



Mas então o que é Visagismo?



O Visagismo é uma profissão que se iniciou oficialmente na década de 1930 com Fernand Aubry, um maquiador francês que infelizmente não deixou nenhum livro ou material escrito, mas o Visagismo é uma ciência muito mais antiga, composta de diversos estudos científicos como proporção áurea, análise cromática, Análise Visagista Facial Parcial, fisiognomonia, estudo dos temperamentos, personalidade e estilo entre diversos outros.



Como o Visagismo pode me auxiliar a revelar todo o meu potencial?

O Consultor Visagista é um profissional especialmente treinado para fazer uma análise detalhada dos mais variados aspectos do indivíduo.



Essa análise investigativa irá avaliar quais são os pontos fortes do indivíduo, tanto externamente quanto internamente e os pontos fracos que precisam ser mais trabalhados, para que esse indivíduo possa transmitir todas as suas potencialidades de acordo com seu desejo.



Com o direcionamento de um Consultor Visagista, esse indivíduo pode elaborar sua imagem para transmitir a mensagem que ele deseja dependendo da ocasião e de sua necessidade naquele momento.



Com isso, pode-se realizar um trabalho direcionado para que o potencial máximo seja extraído para cada aspecto do dia a dia, revelando tudo que o indivíduo pode oferecer de melhor.



O visagista melhor que ninguém sabe como trabalhar suas potencialidades para atingir a satisfação máxima, por isso consulte um visagista e aproveite o que você pode oferecer de melhor!

Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/