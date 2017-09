Visagismo, chegou a hora do natural na harmonização de imagem

Nos últimos tempos os cabelos foram bombardeados por inúmeros produtos que provocam um desgaste irreparável na fibra capilar, revela o professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade

Cortar os cabelos mensalmente a seco, usar produtos de higienização, hidratação e condicionamentos orgânicos e evitar o uso de pentes e escovas são essenciais para se criar um efeito de beleza, valorizando assim o movimento e a estrutura natural dos cabelos.



O mesmo cuidado se aplica também ao processo de coloração, mechas e tonalizantes.



Esses devem sim ser usados, porém, o mais próximo possível do cabelo natural, por meio de produtos de base orgânica.



Estamos entrando em uma nova fase para os tratamentos de beleza, com a valorização e a procura por tratamentos e produtos que priorizam o aspecto natural dos cabelos, pois o cabelo com textura tem movimento seja ele ondulado, cacheado ou crespo.



A regra deve ser sempre valorizar a forma natural com o corte e potencializar este efeito com a cor.



O formato do rosto poderá fazer também toda diferença, além da relação entre cor do cabelo e tom de pele que é importante, entretanto é necessário fazer testes de cores para alinhar a visão do profissional com a da cliente.



De todas as maneiras possíveis, a tendência que veio para ficar é que os profissionais utilizem cada vez mais produtos de bases naturais e orgânicas e suas clientes valorizem cada vez mais seus cabelos naturais.



Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/