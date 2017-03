Visagismo - Conceito e bases históricas - Programa Todo Seu

Entrevista dada pelo professor de Visagismo acadêmico Robson Trindade ao Programa Todo Seu apresentado pelo Ronnie Von, esclarecendo um pouco da história do Visagismo e sua evolução no decorrer dos anos.



Você sabia que existem profissionais da imagem que podem ajudar a valorizar a aparência de forma que isso ajude a melhorar as relações interpessoais e profissionais?



Por meio de medições, angulações e análises o seu visual pode mudar o jeito de mostrar quem você é.



Afinal, o que é Visagismo?



Visagismo vem da palavra visage, que significa rosto. Diríamos que o Visagismo existe antes de Cristo.



Pitágoras já falava sobre a teoria das proporções, declara o professor de Visagismo acadêmico Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



E o Visagismo trabalha na imagem pessoal, profissional e na caracterização.



Em síntese, Visagismo é isso, está super em alta hoje.



Existem dois tipos de mudança que um visagista pode realizar, que são a harmonia e a caracterização, que respectivamente são o estudo da parte interna do indivíduo (estrutura óssea) e o da parte externa, que é quem ele parece ser.



O visagismo trabalha em todas essas vertentes, para encontrar, primeiro aquilo que cabe na pessoa e depois aquilo que ela deseja.



Existem diversos conceitos de beleza que influenciaram eventualmente o Visagismo, e alguns deles estão reunidos no segundo livro publicado pelo professor de Visagismo acadêmico Robson Trindade que é "Conceitos do Belo que Influenciam o Visagismo".



Esse livro é um resumo dos estudos do professor a respeito dos filósofos e a convergência da beleza filosófica com o Visagismo.



Quando falamos do "Conceitos do Belo que Influenciam o Visagismo", percebemos que esse estudo, essa percepção, vem ao encontro do trabalho que é realizado hoje seja na vida pessoal ou na profissional, trazendo o que elas desejam.



Como é o trabalho de um visagista?



O início do trabalho do visagista se dá no rosto, que é a sede da identidade do indivíduo, portanto o triângulo da vida se dá entre os olhos, nariz e boca.



Antigamente, entendia-se que o Visagismo trabalhava a harmonização da imagem da cabeça até os ombros e a moda cuidaria do restante do corpo, porém o Visagismo trabalha na totalidade do indivíduo, tanto interna quanto externamente.



As medições , nos mostram que o Visagismo não é uma coisa que as pessoas acham. Além de todo esse estudo, o Visagismo é matemática e geometria pura, que consegue dizer quem você é através desse estudo matemático.



Existem três diferentes serviços que podem ser oferecidos pelo visagista, que é a consultoria facial parcial, consultoria de beleza que trabalha tudo a respeito de beleza e a consultoria plena, que trabalha o indivíduo em sua totalidade.



O envolvimento do professor Robson Trindade nos últimos anos no curso de Visagismo e no de moda, o fez entender que essa conexão é fundamental.



Quem quiser conhecer mais sobre as diversas modalidades de cursos e a profissão de visagista, é só nos contatar e marcar uma visita.

Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/