Visagismo: conheça o que é o corte de cabelo com professor e coordenador do MBA de Visagismo, e como fazer sucesso mesmo em meio à crise

O mercado de beleza como todos os outros, está enfrentando uma crise onde a readequação e reinvenção se fazem fundamentais para quem quer se manter em suas atividades profissionais, afirma o professor coordenador do MBA em Visagismo Robson Trindade





E esse profissional renomado com mais de 40 anos de uma carreira muito bem-sucedida é um especialista em se adequar e se reinventar no mundo da beleza.



Pioneiro no Brasil a ser especialista na tradicional escova japonesa treinando com o criador do serviço nos E.U.A. , enquanto as ilegais "escovas progressivas" estavam sendo largamente utilizadas sem nenhum critério, o professor novamente foi aos E.U.A. buscar conhecimento se tornando o maior especialista em cabelos cacheados do país, sendo referência na área até hoje, além de ser um dos pilares do Visagismo Acadêmico do país, estruturando os cursos de graduação, pós-graduação e agora como coordenador do primeiro MBA em Visagismo do Brasil.



Atualmente sua mais nova inovação é o primeiro Birô de Visagismo do Brasil, um espaço especialmente concebido para o trabalho dos Consultores Visagistas!



Nesse formato, eles podem locar o espaço para reuniões ou atender seus clientes; e integrado ao Birô de Visagismo, está o Red Team – Consultoria de Imagem, Beleza e Estilo, onde os clientes podem executar diversos serviços como mudança de cor dos fios, Corte Visagista, Makeup Visagista, micropigmentação, todos orientados pela equipe de visagistas presente no local.



Mas o que é o corte de cabelo por R$ 750,00?



Esse é o valor do Corte Visagista, um serviço personalíssimo realizado pelo professor de Visagismo Acadêmico e Virtual e também coordenador do MBA em Visagismo Robson Trindade onde o cliente desfruta de atendimento personalizado em todas as etapas do processo.



O serviço começa com um bate-papo, onde é analisada um pouco de sua personalidade, temperamento e estilo, outros quesitos também serão estudados como profissão e vida cotidiana, somente após essa conversa é que o serviço de corte em si se inicia com as mais variadas técnicas e estilos, dependendo de qual é o desejo para o produto final.



Incluído no serviço também estão orientações para a escolha do home care mais adequado às necessidades da cliente juntamente com as instruções de como utilizá-lo da forma correta.



Portanto, na hora em que decidir mudar de visual ou harmonizar o seu visual com a mensagem que deseja transmitir, procure um Consultor Visagista para lhe guiar em busca de seu objetivo, você irá se surpreender!



Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br