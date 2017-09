Visagismo: descubra todo seu potencial através do Makeup Visagista

O Visagismo é uma ciência antiga composta por diversos estudos que nos fornece uma série de ferramentas e recursos para trabalharmos o indivíduo em sua totalidade, por isso ele representa o futuro do mercado de beleza, constata o professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade .



Um dos recursos mais utilizados é a Makeup Visagista, que consiste em um serviço personalíssimo, onde cada cliente tem um resultado único explica a professora de Makeup Visagista Thais Trindade M. M. .



Esse serviço é composto de várias etapas que começam com um bate-papo com a cliente, onde analisamos um pouco de seu temperamento, personalidade, estilo, temperatura de pele, formato de rosto e em que tipo de ocasião ela irá utilizar o serviço.



Assim iniciaremos a execução do serviço, onde será realizado todo um trabalho de harmonização com o intuito de ressaltar os pontos fortes desse rosto e amenizar as assimetrias.



O resultado é de extrema naturalidade o que geralmente é refletido em muitos elogios por parte das demais pessoas, que por conta da naturalidade do resultado, elogiam o todo e não a make em si, o que demonstra que a harmonização foi executada com sucesso.



Quando quiser um resultado de perfeita harmonia, não hesite em procurar um profissional visagista para lhe conduzir para o seu resultado almejado, sua autoestima agradece!



Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br