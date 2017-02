O Visagismo Digital é abordado de uma maneira altamente didática pela equipe do site Educação, Visagismo & Projetos

É inegável que hoje vivemos duas realidades: a física e a virtual. A era digital trouxe a possibilidade de mostrarmos para o mundo quem nós somos e o que viemos fazer. É exatamente essa a proposta abordada pela equipe do site http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/.



Com as redes sociais – como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat e tantas outras, as barreiras de tempo e espaço caíram, afirma o professor e visagista virtual Robson Trindade. O nosso "eu" virtual pode chegar aonde os nossos pés jamais irão pisar um dia.



Conseguimos estar em vários lugares do planeta ao mesmo tempo. Podemos conhecer pessoas que nunca conheceríamos sem essas plataformas. Diante disso, vale a pena refletir sobre que imagem nós passamos no ambiente digital. Será que o seu perfil realmente revela a pessoa que você quer mostrar?



Nem sempre a imagem que nós transmitimos nas redes sociais combina com a nossa personalidade, com quem realmente nós somos.



Às vezes, você acha que está passando uma mensagem, e os seus amigos virtuais estão recebendo isso de uma outra forma. Assim como um texto, uma imagem também pode ser interpretada de diversas maneiras; desde suas fotos até mesmo suas publicações, a imagem virtual hoje em dia é muito importante para que as pessoas entendam sua personalidade e se aproximem de você relata o professor de Visagismo virtual Robson Trindade.



É aí que entra em ação o visagismo, que, segundo algumas definições, é "a arte de criar uma imagem pessoal que revela as qualidades interiores de uma pessoa, de acordo com suas características físicas (...), utilizando a maquiagem, o corte, a cor e o penteado do cabelo, entre outros recursos estéticos".



Um visagista pode identificar se existe harmonia entre a aparência de uma pessoa e a sua personalidade e de que forma isso está sendo exposto nas redes sociais. O profissional pode ainda dar dicas sobre os tipos de fotos e até de informações que devem ser postadas.



Tudo isso vai depender de quem são as pessoas que fazem parte do seu círculo virtual: família, amigos, colegas de trabalho ou mesmo pretendentes... Por que não?



Pode admitir! Quem nunca correu para as redes sociais para procurar alguém que acabou de conhecer pessoalmente e descobrir mais sobre sua vida? Não tem jeito. A realidade física e a realidade digital hoje caminham juntas. Então, responda para você mesmo: se alguém pesquisar o seu nome na internet, o que vai achar?



Um profissional bem-sucedido ou alguém infeliz com a profissão? Uma dona de casa que ama cuidar da família ou uma esposa frustrada? Um homem com sinal verde para o amor ou um solteirão desesperado para encontrar alguém? A resposta para essas perguntas é a sua imagem que vai responder por você. Pense nisso.

