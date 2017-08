O que o Visagismo pode fazer pelo Embelezamento do Olhar

O Visagismo, é uma ciência constituída por um complexo conjunto de estudos científicos, alguns deles datando de milhares de anos, que unidos formam essa fascinante profissão que atua na harmonização da imagem e da mensagem transmitida para pessoas, empresas ou produtos, esclarece o professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade .



Mas o que significa esse termo Embelezamento do Olhar?



O Embelezamento do Olhar, é uma reunião de serviços onde são utilizadas as mais diversas técnicas embasadas em diversas disciplinas científicas como: fisiognomonia, análise cromática, geometria entre várias outras, relata a professora de Visagismo Thais Trindade M. M. .



No Embelezamento do Olhar, o profissional conta com uma ampla gama de serviços disponíveis para que a harmonização da imagem seja realizada com a maior precisão possível, transmitindo a mensagem desejada pelo cliente.



O visagista pode contar com uma infinidade de serviços como:



• Medição do rosto e sua relação com os olhos;



• Design de sobrancelhas;



• Micropigmentação total das sobrancelhas;



• Micropigmentação para a correção de regiões da sobrancelha;



• Correção de micropigmentações anteriores;



• Coloração de sobrancelhas;



• Alongamento de cílios fio a fio;



• Repilação de cílios e sobrancelhas;



• Permanente de cílios;



• Coloração de cílios;



• Clareamento de olheiras



No primeiro encontro com o cliente, o visagista irá realizar uma anamnese, estudando todas as principais características do indivíduo, e à partir desse estudo será elaborado um projeto de harmonização do olhar, onde os serviços para o Embelezamento do Olhar serão descritos em detalhes com croquis para que a cliente execute-os com seu profissional ou com nossa equipe.



Se não está satisfeita com seu olhar ou com a imagem que está transmitindo para os demais, consulte um visagista para a elaboração de um projeto de Embelezamento do Olhar, você vai se apaixonar!



