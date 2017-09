Visagismo ensina você o que e como se vestir

O dia começa e é necessário estar preparado. O que vestir?



A primeira coisa que precisa pensar é o que vai acontecer no seu dia:



Se está frio ou calor, se chove ou parece que vai chover, se vai direto para o trabalho, se vai encontrar alguém, se terá uma reunião com o chefe ou com um cliente e qual impressão se deseja causar nesse momento, entre muitas outras situações.



É muita coisa para pensar, muitas variáveis, mas o Visagismo ensina a se preparar para todos os tipos de compromissos, quais peças de roupa usar, que cores,combinações, tudo o que você precisa saber para transmitir a mensagem correta do que você é e o que deseja transmitir.



Mas, o que é Visagismo?



O Visagismo é uma ciência formada por um conjunto de disciplinas e estudos que possui como meta maior a harmonização da imagem do cliente, seja ele uma pessoa, produto ou empresa, declara o professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade .



No Visagismo para pessoas, utiliza-se das características físicas da pessoa e princípios de linguagem visual, utilizando de técnicas específicas de maquiagem, corte de cabelo, coloração e penteado do cabelo, roupa adequada, cores das roupas, acessórios como bolsas e sapatos, entre outros recursos estéticos.



No dia a dia existem diversos recursos do Visagismo para harmonizar a imagem da pessoa, pensando em quais compromissos ela terá e qual a imagem ela deseja transmitir para cada momento .



E isso se aplica também a vida pessoal, pois se você vai sair à noite com os amigos, o que deseja da noite? Quer chamar a atenção ou não? Que tipo de pessoa deseja que enxerguem em você?



O Visagismo é o conceito que você precisa ter para orientação de como preparar sua imagem de maneira assertiva, buscando equilibrar harmonia e a caracterização.



Se você deseja fazer parte do mundo mesmo, ao invés de ser apenas mais uma figura na multidão, recorra ao Visagismo.



Existem pessoas preparadas, os visagistas, que podem te auxiliar nesse conhecimento e te direcionar para aplicar corretamente essa ferramenta poderosa de imagem pessoal.



Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/