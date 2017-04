Visagismo, Harmonia , Estética e a Imagem

Qual a relação do Visagismo com a beleza?



Você está satisfeita com sua imagem?



Sua Imagem diz tudo sobre você?



Ela reflete quem você é?



Você está convidado a refletir sobre o que você quer com a sua imagem, pensando em você da cabeça aos pés. É extremamente gratificante se sentir bonita, com a autoestima potencializada, afirma o professor de Visagismo Virtual Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



Para refletir sobre estes questionamentos, cada dia mais é relevante avaliarmos o que buscamos transmitir com a nossa imagem.



O Visagismo ajusta a imagem pessoal às necessidades e desejo do cliente elaborando uma identidade visual personalizada.



Estamos o tempo todo nos expondo em razão desta nova forma de viver e conviver com as mídias sociais, comportamento que tomou conta das sociedades.



A imagem tem um processo de comunicação que ilustra o discurso entre a boa aparência e a construção confiante da identidade visual.



Portanto, o Visagismo, a Harmonia e a Estética andam o tempo todo de mãos dadas proporcionando a realização dos mais incríveis projetos.

Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/