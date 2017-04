Visagismo, Harmonia e Estética, qual é a sua ligação?

O Visagismo, é uma ciência com raízes muito antigas, que possui inúmeras aplicações no dia a dia, sendo a principal de revelar na imagem externa o que se possui internamente, afirma o professor de Visagismo Acadêmico Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



O intuito objetivo e direto do Visagismo em todas as suas áreas de atuação é de harmonizar a imagem do cliente, seja um indivíduo, produto ou empresa.



O fato que no Visagismo constatamos, diz respeito a aceitação das diferenças que agilizam a composição de agradabilidade da harmonização facial, como relata o professor de Visagismo Acadêmico Robson Trindade nesse poema:



O rosto com suas facetas;

rosto interno e externo...

Rosto direito e esquerdo...

Perfil côncavo, convexo ou reto...

O rosto e seus três terços...

Sua parte inferior e superior

O rosto e o triângulo da vida...

A sede da identidade...



Rosto é aparência real e sofre decadência sistemática

Aparência é o alicerce das possíveis imagens a serem construídas, tantas quantas vezes forem necessárias.



Sobre a mesma plataforma de apoio.

O rosto como obra de arte, e pode usar moldura se necessário; se a obra for de extrema beleza estética e o máximo de harmonia, nem precisa de moldura!

(Cabelo).



Assim todos os trabalhos de Visagismo harmonia e estética, começarão sempre pela Consultoria Visagista Facial Parcial.



Entender quem é a pessoa e como ela é vista.



Porém para conseguir a tão desejada harmonia visual, o Consultor Visagista se utiliza de diversas ferramentas diferentes e de diversas disciplinas como esteticista, cirurgião plástico, dentista, estilista, trabalhando em conjunto para que o resultado seja do mais alto nível.



A harmonia, é a busca constante do Consultor Visagista, pois todo o seu trabalho tem como meta maior a harmonização da imagem, que faz parte da linguagem não verbal que utilizamos diariamente para nos comunicar com o mundo que nos cerca.



O resultado de todo esse estudo da análise, é um livro de Visagismo, harmonia e estética, personalíssimo, à disposição no mercado como livro de "Visagismo Acadêmico".



O Dossiê Visagista, será conteúdo do livro que foi projetado e desenvolvido especialmente para cada cliente, e que o acompanhará sempre como uma rica fonte de consulta que o auxiliará a escolher que corte de cabelo mais lhe favorece, qual é a família cromática de sua pele e quais tons deve utilizar e quais deve evitar, que acessórios mais lhe favorecem, entre tantos ouros diferentes projetos.



A estética por sua vez, é uma aliada poderosa do Consultor Visagista, pois o auxilia grandemente em busca da harmonia da imagem de seu cliente através de diversos recursos diferentes, por exemplo tratamentos de pele, depilação e os diversos procedimentos diferentes que englobam o embelezamento do olhar.



Os temas Visagismo, harmonia e estética são abordados em profundidade no livro "Visagismo Acadêmico", escrito pelo professor de Visagismo Acadêmico Robson Trindade, que é o livro de maior e mais profundo conteúdo a respeito desse tema na atualidade, fornecendo uma rica fonte de conhecimento na área.



O livro que está em fase de lançamento, já será publicado em três idiomas por conta da alta demanda de material de alta qualidade nessa área.



Portanto, o Visagismo, a harmonia e a estética, são os pilares principais que norteiam o trabalho diário do Consultor Visagista, pois como o estudo visagista se trata de um estudo multidisciplinar, todos os profissionais que assessoram o Consultor Visagista precisam ter em mente esses pilares para que o trabalho atinja o sucesso máximo para seu cliente.

