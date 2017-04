Visagismo Harmonia e Estética Surge o 1º Birô de Visagismo, pioneiro no Brasil

Com a crescente demanda pelo trabalho do Consultor Visagista nos mais diversos segmentos de atuação, novas necessidades foram surgindo para se adequar ao mercado em constante transformação, declara o professor de Visagismo Acadêmico Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



Apesar do Visagismo ser o futuro do mercado de beleza e estar crescendo a olhos vistos, até o momento não existe nenhum local específico para o desenvolvimento de todo esse trabalho.



Foi pensando nessa necessidade que os professores de Visagismo Acadêmico e coordenadores do MBA em Visagismo e Estética Robson Trindade e Tania Britts Trindade idealizaram o primeiro escritório especializado em engenharia de imagem do Brasil.



Pensando nas necessidades dos Visagistas e de seus clientes, esse espaço foi concebido com todo o conforto e infraestrutura para esse trabalho.



O espaço conta com internet wifi de alta velocidade, vasta biblioteca em constante expansão, escritório para atendimento individual, espaço para reuniões, salão e Day SPA para a execução dos projetos (se o cliente assim preferir), espaço especialmente desenvolvido para coffee break, telão e localização privilegiada.



Além de toda essa estrutura, os parceiros podem usufruir desse espaço para ministrarem cursos e treinamentos para clientes e suas equipes.



Coworking é uma nova forma de pensar o ambiente de trabalho, e como tudo nesse novo empreendimento é pioneiro, esse espaço foi especialmente projetado para atender às necessidades de seus clientes com infraestrutura completa para os Consultores Visagistas.



Ele segue as tendências do freelancing e do trabalho autônomo, reunindo diversas pessoas a fim de trabalharem em um ambiente inspirador possibilitando um intenso networking.



Diversos profissionais dos mais variados ramos de atuação de diversos países já utilizam o coworking como o formato do futuro para as relações profissionais, porém até hoje não havia nenhum local projetado e concebido para o trabalho do Consultor Visagista.



Esse birô visagista se encontra na maior capital do Brasil, São Paulo e tem previsão de inauguração oficial para o próximo mês.



Todos estão convidados a conhecerem esse novo marco do mercado de beleza, do Visagismo Acadêmico e da Engenharia de Imagem que fica situado na Avenida Sabiá número 246 no bairro de Moema e o telefone é 3045-5586.