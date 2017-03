O Visagismo invade o mundo da beleza: como é a atuação do consultor visagista no mercado de beleza?

Quando falamos em mundo da beleza, englobamos tudo que consiste uma imagem construída sobre a plataforma da aparência, afirma o professor de Visagismo virtual Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



A harmonização, a caracterização, enfim tudo aquilo que traz benefícios e que cria novas imagens.



O consultor visagista tem que ser o cabeleireiro?



Não. Ele não precisa ser exatamente o executor da atividade, como maquiador, cabeleireiro, estilista, esteticista ou consultor de imagem.



A função do consultor visagista é realizar uma anamnese completa e em posse das informações, orientar o cliente(seja um indivíduo, produto ou empresa). Leia mais emhttp://educacaovisagismoeprojetos.com.br/o-consultor-visagista-invade-o-mundo-da-beleza/ .



O consultor visagista pode, por exemplo, planejar tudo para um casamento, imagens para novela ou figurinos e cenário para o teatro.



Quanto a cor do cabelo, ela também deve ser escolhida com a ajuda de um consultor visagista?



Sim. Já dizem os consultores visagistas que o corte de cabelo vem antes da cor, no entanto, é importante que se faça uma coloração adequada após o corte, finalizando e dando textura ao cabelo.



E a cor a ser utilizada deve ser estudada pelo consultor visagista que irá checar características como: tom de pele, temperatura do corpo, cor dos olhos, personalidade, temperamento, atividade profissional, entre outras, usando isso como embasamento para a escolha.



Por que o corte do cabelo é tão importante?



O corte é um emolduramento do rosto. Ele cria a referência da valorização da imagem da pessoa através do cabelo.



Por exemplo, como o corte de cabelo é a moldura do rosto, vamos então deduzir que o rosto é a obra de arte em cada indivíduo.



Um consultor visagista lhe ajudará a fazer um corte que valorize a sua aparência, construindo novas imagens, e após o corte, é necessário vesti-lo. E é aí que entra a cor.



Porque colorir os cabelos?



Pensemos primeiro na palavra: colorir significa colocar cor, assim como retirar a cor significa descolorir. Nos salões de beleza isso é chamado de coloração e descoloração.



O consultor visagista lhe dá as ferramentas para a escolha da cor que melhor veste o seu corte de cabelo.



A coloração ou descoloração cria uma textura no seu cabelo, seja com nuances, mechas, balayage, reflexo, high light, surfer, criando todos os tipos de efeitos imaginados.



Sempre consulte um consultor visagista antes de fazer seu corte de cabelo e após este, você merece vesti-lo com uma cor que combine com a sua pele, com a estação do ano, que tenha a ver com seu estilo de vida e aquilo que você busca em sua vida.



Você vai se sentir diferente quando cortar e vestir seus cabelos com cor.



Após passar pelas mãos de um consultor visagista, prepare-se para elogios e olhares. As pessoas vão te olhar e te admirar.



Portanto, quando pensar em mudar o visual, consulte um visagista, pois ele saberá te orientar para que seja uma mudança completa, para melhor e lembre-se: depois de um bom corte não se deve esquecer de 'vestir' esse corte com a cor.

