O que é Visagismo? Lançamento do livro 'Visagismo Acadêmico' escrito pelo professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade

O lançamento do livro 'Visagismo Acadêmico' será mais um marco para a consolidação do Visagismo Acadêmico e Virtual nos âmbitos profissional, pessoal e de aprendizado tanto dos alunos de graduação, como de pós graduação e MBA.



Também será de grande utilidade para qualquer profissional que queira compreender em profundidade quais são as bases do Visagismo e quais são os campos de atuação desse conjunto de ciências que englobam essa profissão que é o futuro do mercado de beleza e de tantas outras áreas, esclarece o professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade.



Abaixo, um pequeno trecho do livro onde é esclarecida a questão 'o que é Visagismo' de acordo com dados científicos e bases históricas.



Visagismo é um tema tratado sob diversas perspectivas e gera questões em várias esferas do ambiente profissional e social.



"A palavra Visagismo é derivada do vocábulo francês visage, que significa rosto.



Foi criada por Fernand Aubry em 1937 para denominar o conceito por ele idealizado para atender à tendência da elite europeia do início do século XX, que desejava obter uma imagem personalizada de si mesma, a qual deveria refletir seus princípios e pensamentos.



No entanto, nunca foi possível para cabeleireiros e maquiadores aplicar esse conceito de forma total porque lhes faltavam algumas informações essenciais, principalmente sobre a linguagem visual, uma vez que Aubry nunca deixou qualquer livro escrito.



Embora o foco inicial do Visagismo tenha se limitado apenas ao rosto, atualmente é um método aplicado de beleza plena que obedece a filosofias e padrões internacionais.



Em 1994 foi trazido ao Brasil pela rede Jacques Janine.



Nessa época, Jean Claude Juillard já ministrava cursos com sua incrível e inédita apostila. De arquiteto, Juillard depois se tornou cabeleireiro, e com Brigitte Gautier foi coautor do livro Formes et Couleurs (Solar, Paris, 1999).



Seguidor de Fernand Aubry, Juillard criou o método (que leva seu

nome) baseado na análise do comportamento e da linguagem

corporal e nas características físicas da pessoa.



Atualmente Juillard é um dos grandes divulgadores do Visagismo. É diretor de uma 10 | Visagismo Acadêmico instituição em Paris, onde ministra cursos e dissemina seu conceito Visagismo Total Look ®."

