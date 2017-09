Visagismo e o mundo digital: como sua imagem virtual pode impactar sua vida

Hoje passamos boa parte do nosso dia conectados ao universo digital e as publicações nas redes sociais mostram muito a sua personalidade, declara o professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade .



Pesquisadores afirmam que estamos vivendo a geração da "performance", fazemos tudo no dia pensando em de qual forma vamos mostrar isso para as pessoas, os amigos reais e os virtuais, por isso não faltam programas de fotografia que alteram imagem, dão tons e nuances para aquela pessoa que gostaríamos de parecer na foto.



E aí o Visagismo faz toda a diferença, tanto na imagem virtual quanto na real, porque diferente dos aplicativos ele transforma a imagem de maneira sólida e direcionada.



Mas qual é a relação do Visagismo com o mundo digital?



A ciência do Visagismo trabalha muito em questões de aparências reais que estejam presentes nas comunicações verbais e pessoais. Algo destinado para a convivência em sociedade de forma mais real e complexa.



Entretanto, como o ambiente virtual, o Visagismo também utiliza de ferramentas importantes para manipular imagens e transparecer a imagem do cliente através dos seus perfis, esse é o Visagismo Virtual.



Algumas redes sociais como: Facebook, Twitter e Instagram; são opções destinadas para aqueles que desejam aumentar seu ciclo social, mas também podem ser utilizadas para fins comerciais ou de divulgação de trabalhos e projetos.



O Consultor Visagista auxilia a procurar ângulos de fotografia, efeitos e organização necessárias para manter a sua imagem real ligada ao objetivo que se deseja transmitir com as fotos, postagens e compartilhamentos, isso porque sua imagem digital é tão importante quando a que está fora dela.



Um exemplo da importância que as redes sociais têm quanto aos processos de Visagismo Virtual é a plataforma do Linkedin. Nela são feitas propostas de emprego através da consistência visual que o perfil do profissional apresenta.



A maneira como você se apresenta na internet também contribui para que as pessoas comprem a ideia, o profissional a pessoa, pois nos dias de hoje essa primeira impressão que temos de alguém é virtual!



Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/