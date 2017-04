Visagismo na prática - Como ele pode lhe ajudar na sua imagem pessoal

Cada vez mais o Visagismo está consolidado como o futuro do mercado de beleza, através do Visagismo Acadêmico, com graduação, pós-graduação e MBA, indicando a real necessidade do trabalho desse profissional tanto no mercado de beleza, como na área empresarial, de desenvolvimento de produtos entre outras aplicações, destaca o professor de Visagismo Acadêmico Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



Mas o que o Visagismo realmente faz para a imagem pessoal?



O Visagismo ajuda você a se reconhecer, qual é o seu objetivo em relação à sua imagem.



Feita a anamnese, encontramos a sua identidade e buscamos tudo que é possível e que possui aderência com sua aparência original.



Boa parte do estudo se concentra no rosto, pois nele está contida a sede da nossa identidade.



Elaboramos um projeto específico para a área dos olhos, pois se o cabelo é a moldura do rosto, a sobrancelha é a moldura dos olhos.



Já o cabelo pode ter diversos comprimentos, texturas e cores. Para que a harmonização da imagem aconteça, nós buscamos uma série de recursos e opções que podem facilitar muito no dia a dia da sua imagem.



Pra você poder se diferenciar, é muito importante você conhecer exatamente a sua cartela de cores. Por isso, na nossa consultoria de beleza e na nossa consultoria plena, nós realizamos o trabalho de análise cromática.



Portanto, através disso, é possível que você encontre qual o seu desejo com a tua imagem, qual a eloquência que você busca, e, através desses resultados, comunicar melhor a imagem de quem você é.



