Visagismo e o universo da beleza através dos tempos

O triângulo amoroso beleza, moda e imagem pessoal fazem parte da história desde as eras mais remotas, relata o professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade .



A sociedade sempre esteve em busca de um padrão de beleza de acordo com a cultura, a religião e a moda.



Uma conexão do imaginário em convergência com o universo social.



Mas afinal o que é beleza?



Ela tem o poder de excitar multidões, inspirar o amor, enriquecer ou arruinar pessoas.



"A beleza é um trunfo de quem a possui, um objetivo dos que não se consideram belos, um instrumento de poder, uma moeda de troca em diferentes sociedades" (Sant"anna 2014).



Mas como ser belo ao olhar do outro?



Alguns preferem adornar o corpo, outros pintar a pele, tem quem busque coroar a cabeça, já que ser admirado é o desejo do homem desde o princípio das civilizações.



Exibir a bravura de suas conquistas, com garras e dentes adornando o corpo, era no início a forma de sobreviver e demonstrar coragem.



Ainda não havia um sentido para a imagem ou para o suposto valor da beleza e da boa aparência; tudo aconteceu de forma lenta, porém progressiva no decorrer dos séculos.



Os conceitos de estética corporal, o uso de cosméticos e o ato de embelezar a imagem foi aumentando e passou a fazer parte de uma identidade visual.



A magia da beleza estética surpreenderia o mundo com adornos na cabeça e com pinturas e ilustrações tatuadas na pele, códigos que revelariam sua identidade e sua superioridade diante do outro, despertando reação e emoção ao ato de se diferenciar.



Até que nasce a necessidade de priorizar os sentimentos, o bem-estar, de modificar o olhar e a forma de se apreciar o belo.



Uma mulher bonita não é aquela de quem se elogiam as pernas ou os braços, mas aquela cuja a inteira aparência é de tal beleza que não deixa possibilidades para admirar as partes isoladas.



Para fabricar o "ser belo", o mercado imprime a necessidade de uma estética capitalista, contando com a presença de habilidosos profissionais (cabeleireiros, maquiadores, esteticistas, cirurgiões plásticos, dermatologistas, dentistas, químicos, visagistas) entre outros.



Esses profissionais usam e abusam de criatividade, aprimorada por ferramentas, tecnologias e estudos que satisfazem as exigências visuais na harmonização da imagem. Por isso, se precisar harmonizar seu visual, procure um Consultor Visagista!



Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/