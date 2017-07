Visagismo, visagista e autoestima: uma combinação de sucesso

Quando nos referimos a autoestima, pensamos em uma pessoa confiante e que se valoriza, esclarece o professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade .



A autoestima é uma avaliação subjetiva que o indivíduo faz de si mesmo de maneira positiva ou negativa e envolve crenças, emoções, comportamento, estando intimamente ligada com o ego.



O Visagismo atua diretamente na harmonização da imagem interna do indivíduo com a imagem externa, ou seja, a imagem externa é exatamente o reflexo da imagem interna, de quem realmente a pessoa é em sua essência.



São cuidadosamente trabalhados nessa imagem, elementos que proporcionem através de uma ampla gama de ferramentas, que esse mesmo indivíduo transmita exatamente a imagem que deseja transmitir sem surpresas desagradáveis ou equívocos.



Uma equipe multidisciplinar se reúne para que cada aspecto seja trabalhado separadamente, harmonizando a imagem como um todo, ressaltando os pontos fortes e utilizando de camuflagem para amenizar os pontos para os quais não queremos chamar atenção.



O Visagismo é essencial na construção e na revitalização da autoestima, pois através de inúmeros recursos, o desejo do indivíduo é atendido melhorando seu emocional, o que consequentemente irá afetar diretamente o seu dia a dia.



Por isso, procure um visagista, ele sabe o que fazer por sua imagem!

