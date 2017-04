O visagista cuida de você em todos os momentos

Com a globalização da imagem e da informação, o Visagismo tem se tornado cada vez mais presente e necessário para retratar externamente a imagem interna de um indivíduo, produto ou empresa, declara o professor de Visagismo Virtual Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



Quando você tem uma festa para ir e precisa de orientação, quem pode te ajudar é o seu Consultor Visagista e não o seu cabeleireiro.



Pois é o seu visagista que te conhece e que sabe as particularidades a seu respeito.



Em que o visagista vai me orientar?

Ele fará um projeto, especialmente para você, em que descreve o tom de maquiagem, corte, mecha, cor de cabelo, se você deve usar seu cabelo preso ou solto, ou seja, isso deixa de ser uma resolução aleatória que antes você tentava decifrar e decidir com o cabeleireiro que você só encontrava naquele dia.



No dia a dia quando a mulher precisa se arrumar é um dilema e com o seu Consultor Visagista isso deixa de ser um problema, pois ele estará disponível para esclarecer todas suas dúvidas.



O Consultor Visagista é um engenheiro de imagem, ele é alguém que a conhece profundamente, que sabe de todos os detalhes da sua aparência e é preparado para construir inúmeras possibilidades de imagens em você que serão colocadas sobre a plataforma da sua aparência.



Como é o projeto do visagista?



O consultor visagista sabe em qual estação do ano se usa isso ou aquilo, qual a cor da moda, enfim, ele está inteirado com o que acontece de importante no mundo da beleza e quais tendências combinam e harmonizam com a sua aparência.



O que combina com você e seu trabalho, o que tem a ver com o local social e horário onde você vai estar, ou seja, todas as necessidades para você estar apresentável para o seu compromisso.



Todas essas informações o visagista prepara, e a orienta através de um projeto elaborado especialmente para você. Não serão apenas orientações verbais, ele te apresentará um projeto físico ou digital.



Você precisa de um engenheiro de imagem, que é o consultor visagista.



Ele irá preparar um projeto para você como faria um engenheiro civil para uma casa.



E esse projeto será executado pelo cabeleireiro, maquiador, ou seja quem for, dentro dos padrões e seguindo o step by step elaborado por ele.



É mais simples, mais barato, não dá margem para erros, e você vai colher os frutos que sempre quis, através dos elogios tecidos a você quando chegar ao evento.



Você saberá essas informações detalhadas porque estarão descritas no projeto preparado por seu visagista especialmente para você.



Com seu Consultor Visagista você se sentirá segura, bem assistida, melhor tratada e tendo todo planejamento do que vai usar nessa ou naquela ocasião.



Procure um Consultor Visagista, sua autoestima agradece!

Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/