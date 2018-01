Visagista ensina os 5 segredos para o cabelo cacheado perfeito

Assumir os cachos nunca esteve tão na moda. A naturalidade impera e revela uma mulher segura, ousada e dona de si. "Comemoramos a era da beleza natural, aquela que abusa da tecnologia a favor da praticidade, sem exageros. Como eu já havia dito no passado, tratamentos para diminuir o volume estão com os dias contados", revela o visagista Robson Trindade.



Para manter os fios como os de comercial de xampu, existem 5 segredos básicos! "Ao escolher o mousse para secar os cabelos com o difusor, opte por um produto sem álcool. Assim, você não resseca as pontas e tem cachos mais definidos".



Outra dica: só use xampus sem sal. "Presente na maioria dos produtos capilares, o sulfato de sódio pode ter um efeito muito prejudicial aos fios ondulados", ressalta o especialista.



Além disso, um segredo tem a ver com hábito: nada de manipular as madeixas o tempo todo. Ficar mexendo aumenta a oleosidade e machuca as escamas dos fios, criando frizz.



Quer acordar diva? Invista em uma fronha de seda. Assim você diminui a fricção dos fios enquanto dorme e economiza tempo de manhã para se arrumar! Último segredo: "seque os fios com uma toalha de papel e evite as convencionais para modelar os cabelos".



