O Visagista, o Visagismo e a Percepção da Dor

Diante da ocorrência de qualquer tipo de evolução, temos de pensar em dor.



Ela (mesmo que subjetiva) é quase sempre a principal responsável pela mudança de foco e comportamento tanto pessoal, quanto de milhares de pessoas, de uma só vez, afirma o professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



E isso pode ser exemplificado com o surgimento do cinema. Famoso na era moderna.



A modernidade que conhecemos é de fato marcada por várias inovações, tanto tecnológicas, quanto de pensamento. Os períodos mais expressivos dessa época foram os séculos XVIII, XIX e XX.



Neles foram inventados o táxi, telégrafo, o telefone, a fotografia e principalmente, o cinema.



O cinema se desenvolveu sobre a necessidade das pessoas sobre um mecanismo de escape a todos os males que surgiram com a vida moderna. E trouxe consigo um culto à beleza enormemente aflorado.



Este, por sua vez, gerou uma percepção de aparência como pedestal de importância, principalmente no que diz respeito ao estilo de vida.



As atrizes e atores de Hollywood eram referências claras ao que todos desejavam ser, e ter. E até hoje somos diretamente influenciados por esta mídia!



Além do natural contato das pessoas que migraram dos campos com as maravilhas da modernidade, a vida nas grandes cidades proporcionara acima de tudo movimento em suas vidas, e em suas mentes.



A moda era recorrente nas grandes metrópoles e de seu estilo de vida, e os cuidados com a aparência acabaram por ser descobertos essenciais quando explodiram as manias e referências causadas pelos famosos de Hollywood.



Foi preciso perceber que, para que se possa mudar, é preciso a dor de ver que existe um mundo ainda não explorado. Uma beleza ainda não alcançada.



É preciso que, para que a pupa se transforme em borboleta, haja um longo processo. E nesse processo existe a evolução interior e exterior que será exibida posteriormente!



A sociedade do consumo afinal, clama pela aparência. Pela beleza. E tudo isso foi essencial na percepção da necessidade das consultorias de imagem, dos profissionais de beleza.



E o que a percepção da dor tem a ver com a cultura da beleza?



Os mais diversos profissionais da área de beleza estão aqui para adaptar e trabalhar a imagem humana para os mais diversos contextos. O apelo dos estilos de vida demonstrados pelas atrizes de Hollywood e as descobertas tecnológicas atiçavam o desejo pela aparência mais viva, elegante.



Dessa forma, o Visagismo ganhou um grande espaço, principalmente em terras tupiniquins. Isso se deve também ao fato de que em nosso histórico brasileiro temos um forte apelo à miscigenação, e isso demanda personalização e harmonização da aparência das pessoas.



O surgimento do Visagismo permitiu o levantamento até mesmo de questões de identidade de cada indivíduo envolvido. A maquiagem, os acessórios, cortes de cabelo passaram a ser inovações possíveis de se fazer no próprio corpo!



Sabemos agora que o corpo, as linguagens e o desenvolvimento das culturas são propulsionados pela dor: pela necessidade de mudar proveniente de algum fator ou acontecimento pessoal. Por isso se pode considerar este um método de sobreviver à própria evolução!



Portanto, pense: a imagem pessoal é um símbolo cultural e semiótico a ser alcançado. A importância do visagista nesse processo é indiscutível. Mas como todo processo de evolução, é necessária a percepção de que algo não nos agrada, para darmos um passo à frente.