Vitamina E é uma poderosa aliada contra o envelhecimento

A vitamina E é um nutriente lipossolúvel (que se dissolve na gordura) e tem função antioxidante, o que protege as células do envelhecimento precoce. A ação antioxidante combate os radicais livres, diminuindo os riscos de câncer e doenças cardíacas. Além disso, a vitamina E evita inflamações e melhora o sistema imunológico.



Conforme estudos publicados no The New England Journal of Medicine, a vitamina E promove o relaxamento dos vasos sanguíneos e diminui o desenvolvimento de substâncias que podem obstruí-los, o que melhora a função cardíaca e diminui os riscos de doenças coronárias. O nutriente ajuda a deixar a pele mais saudável e jovem, pois fortalece as redes capilares da pele e a deixa mais elástica.



A vitamina E é absorvida pela epiderme e consequentemente ajuda na cicatrização da pele e a tratar de queimaduras solares. Ela também tem papel importante no sistema endócrino por ajudar na formação dos hormônios e manter o equilíbrio do sistema.



A Liteé Farma do Brasil disponibiliza no mercado cápsulas de Vitamina E gelatinosas e fáceis de engolir. "A vitamina E é um antioxidante que atua na membrana celular contra o estresse oxidativo e além de previnir e combater o envelhecimento, a vitamina E também auxilia a manter a pele hidratada diminuindo seu envelhecimento", explica Helaine de Lima, responsável técnica da Liteé.



A Vitamina E da Liteé Farma do Brasil é encontrada em frascos com 60 cápsulas e o consumo recomendado é de uma cápsula ao dia.



Visite: http://www.litee.com.br/ e siga o Instagram @liteefarmabrasil.