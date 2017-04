Você sabe como cuidar da saúde dos seus cabelos?

Para manter a saúde dos fios, é indispensável manter uma boa rotina de cuidados com o cabelo. Porém, se engana quem acha que só com hidratação que se resolvem esses problemas. Manter o cabelo hidratado requer cuidados com o tipo de shampoo, condicionador, máscara de hidratação, óleo reparador e, até mesmo, em relação à finalidade do produto no qual você tem usado. E pode acreditar, a lista não para por aí. Mas, para te ajudar a escolher os produtos ideais para o seu tipo de cabelo, separamos algumas dicas preciosas que vão te ajudar — e muito — na hora de comprar os seus produtos. Veja só!



1. Escolhendo o Shampoo



Para quem sofre com cabelos secos, os shampoos são vistos como o vilão número um da história; mas para quem sofre com excesso de oleosidade, eles são os heróis. Fato é que todo mundo precisa usar shampoo — afinal é ele que tira o excesso de impurezas do couro cabeludo — porém, caso escolha o shampoo errado para o seu tipo de cabelo, você pode acabar com um pesadelo ainda maior. Então fique atenta ao rótulo e vamos as explicações!



Falta de brilho: cabelo opaco é um dos sintomas que há acúmulo de sujeira, como resíduos de finalizadores, cremes de pentear e leave-ins, podendo também ser um dos avisos de que a cutícula do fio está aberta. Para combater esse problema, o ideal é usar shampoo antirresíduo uma vez a cada quinze dias.



Na hora da compra: procure por produtos com queratina, silicone e vitaminas.



Ressecamento: para cabelos ressecados não existe muito segredo, o ideal é apostar em shampoos que evitam a perda de água e que hidrate.



Na hora da compra: procure por produtos com aloe vera, colágeno, lanolina e manteiga de karité.



Excesso de oleosidade: já para os cabelos oleosos, o ideal é apostar em shampoos que possuem bases naturais, com ativos adstringentes que controlam o problema.



Na hora da compra: procure por produtos com extrato de limão, alecrim e argila.



2. Escolhendo o Condicionador



O condicionador é o segundo produto mais importante da hora do banho. Depois que fazemos a limpeza com o shampoo, ele deve ser usado para resgatar a maciez do cabelo — afinal, sua finalidade é nutrir e fechar as cutículas dos fios. Mas não ache que qualquer um poderá servir para o seu cabelo. Fique sempre atenta aos rótulos!



Excesso de oleosidade: para quem sofre com cabelos oleosos, o ideal é apostar em condicionadores de textura fluida — que garantem nutrição leve e não pesam os fios.



Fios secos: cabelos secos é sintoma de que precisam ser nutridos com mais frequência. Nesses casos, o ideal é apostar em condicionadores que suprem essas necessidades e que possuem textura consistente. Aposte em condicionadores com óleos vegetais — que garantem maleabilidade e maciez.



3. Escolhendo a máscara de tratamento



Hidratar os fios constantemente é indispensável para a saúde dos cabelos — e não pode ser esquecida de forma alguma. Mas, para que a hidratação seja eficaz, é importante escolher a máscara de tratamento certa de acordo com o seu tipo de cabelo. Veja a seguir a recomendação para cada um deles:



Cabelos finos e lisos: é recomendado o uso de máscara apenas quando estiverem muito danificados.



Cabelos finos e cacheados: é recomendado intercalar máscaras adequadas para esse tipo de fio (raiz oleosa e comprimento seco, devido ao formato espiral) com condicionadores, além de manter uma rotina de hidratações no salão.



Cabelos de espessura média: é recomendado intercalar o uso da máscara (semanalmente ou, pelo menos, de 15 em 15 dias) com o condicionador.



Cabelos grossos: para esse tipo de fio, o ideal é fazer a substituição do condicionador pela máscara de tratamento — já que esse tipo de fio precisa de fibra constantemente alinhada.



