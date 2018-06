Você sabe o que é harmonização facial? Então, fique por dentro do assunto!

Esse método, que está conquistando cada vez mais adeptos, nada mais é do que um conjunto de técnicas combinadas para um equilíbrio estético e funcional na face.



O belo nem sempre é simétrico, mas se pede que seja harmônico.



Ou em outras palavras, "proporcional".



Com a grande exposição das mídias sociais houve um crescente aumento no nível de exigência estética por parte da população.



Hoje, os cirurgiões-dentistas atuam neste sentido, com novas técnicas e produtos avançados para se obter a melhor proporção facial.



O Dr. Alexandre Morita conta que se encontram disponíveis pequenos procedimentos para corrigir estética e funcionalmente os dentes, gengiva, lábios, expressão facial, função muscular facial, marcas de expressão, maxila, mandíbula, entre outros.



"Sempre de acordo com o perfil de cada paciente e com as recuperações cada vez mais rápidas", esclarece.



NOVO CONCEITO ALÉM DA HARMONIZAÇÃO FACIAL NA ODONTOLOGIA: A ESTÉTICA OROFACIAL



O uso da toxina botulínica (conhecida como "botox e ou proteína botulínica") e do preenchimento facial ("ácido hialurônico") trouxeram avanços importantes na área odontológica moderna.



Por isso, esse novo conceito da odontologia atende às expectativas e os anseios das pessoas.



Ou seja: concretiza a idealização de estética facial ampla, combinando sorriso e rosto dentro de uma harmonia estética e funcional.



De que adiantaria dentes alinhados se ao sorrir a gengiva ficasse gritantemente aparente?



O cirurgião-dentista, grande conhecedor da anatomia da cabeça e do pescoço, passou a partir de então a ter um papel importante também em recursos estéticos e terapêuticos.



Sendo assim, está apto para tratamentos e técnicas inovadoras na correção de problemas como esses.



PREENCHIMENTO FACIAL E SELAMENTO LABIAL: MAIS "AJUDAS" PARA A BELEZA



A distância entre a ponta do nariz e a ponta do queixo é determinada pelos dentes.



Caso haja desgaste dessa parte, essa distância diminui.



Então, podem aparecer rugas, a ponta do nariz ficar com a anatomia "caída, entre outros.



"O cirurgião dentista restabelece a função e a estética trabalhando nos dentes e em algumas regiões da face. Por isso, a procura por um rosto mais belo e harmônico ficou mais fácil e acessível a todos", conta Morita.



Afinal, se temos a confiança no profissional em tratar nossos dentes, por que não a beleza do nosso rosto?



"A credibilidade e a otimização de tempo ao poder fazer diversos procedimentos em um único lugar são grandes ganhos para os pacientes e para nós, da odontologia", finaliza.



Website: http://www.mmdentalstudio.com.br