Você já ouviu falar sobre os riscos do BHT durante o aleitamento materno?

Ele está presente em diferentes produtos. Com a função antioxidante, cuja finalidade é evitar a decomposição de óleo e gordura e também de manter a conservação de produtos, é facilmente encontrado em alimentos industrializados, materiais de embalagens, cosméticos e até em medicamentos. Descobriu de quem estamos falando? Do butil-hidroxitolueno, o BHT.



Embora tenha seu uso permitido por órgãos internacionais (como a FAO – Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) e nacionais (ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária) dentro de um limite considerado seguro, uma pesquisa realizada aqui no Brasil e coordenada pelo Ginecologista Obstetra, Diretor da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia - FEBRASGO, Dr. Corintio Mariani Neto, revela que o BHT pode ser prejudicial à saúde quando presente além do limite de segurança.



O estudo iniciado em Março de 2016 traz um alerta às lactantes que utilizam pomadas para fissuras mamilares à base de lanolina, pois alguns produtos comercializados aqui no Brasil utilizam o BHT em sua fórmula, mas se intitulam "puros" e omitem em suas composições a presença da substância. "No Brasil, o limite aceito para o BHT é de 0,03mg/kg de peso corpóreo (proporção equivalente a 1:1.000.000). O BHT é um derivado fenólico, pertencente a um grupo químico com alto poder tóxico para o fígado e rins", revela o médico. Ainda de acordo com o profissional, estudos realizados em todo o mundo revelam que o BHT tem a capacidade de aumentar o teor de lipídeos e de colesterol no sangue, além de dificultar a absorção de nutrientes como as vitaminas A e D. Reações alérgicas como urticária e dermatite eczematosa também estão descritos em outros estudos. "Estudos registrados na década de 70 descrevem a ocorrência de tumores hepáticos em ratos, bem como a inibição in vitro da síntese de DNA de linfócitos humanos", completa o ginecologista.



A pesquisa analisou as 5 principais marcas de pomada à base de lanolina para fissuras mamárias mais utilizadas do mercado, e os testes apontaram que embora nenhuma delas citem em seus rótulos a presença de BHT, 4 delas possuem a substância em sua composição, em concentrações que variam de 120 a 140ppm (partes por milhão), o que, segundo Dr. Corintio, "chama a atenção de quem se preocupa com a saúde do lactente". Apenas a marca Lansinoh não apresenta BHT em sua composição.



Diante dessa realidade, a pesquisa alerta para que as lactantes prestem atenção nos rótulos e composições dos produtos analisando o grau de pureza de cada marca: "É bastante recomendável que se informe sobre o grau de pureza do produto que será aplicado sobre a fissura mamária e que entrará em contato com a boca do bebê!", finaliza Dr. Corintio.

