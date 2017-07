Quando você pensa em Visagismo, qual é a associação com a terapia capilar?

Como todos já sabem, o Visagismo é um conjunto de ciências multidisciplinares, algumas de origem realmente antiga, que utilizadas em conjunto, garantem resultados inacreditáveis na imagem do indivíduo, afirma o professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade .



Mas o que é a terapia capilar?



A terapia capilar é formada por um conjunto de técnicas, procedimentos, produtos e medicamentos que visam tratar e restaurar a saúde do escalpo e da fibra capilar, consequentemente melhorando a saúde emocional do paciente.



Para que a terapia capilar ocorra com sucesso, diversos profissionais com especialidades distintas das áreas técnicas, científicas e profissionais se unem para que o tratamento tenha êxito como médicos tricologistas, terapeutas capilares, fitoterapeutas e cabeleireiros.



No tratamento das mais diversas patologias e distúrbios do escalpo e da fibra capilar, são utilizados uma série de recursos como: acompanhamento médico através de consultas e exames laboratoriais, produtos especialmente desenvolvidos para cada tratamento, aparelhos e equipamentos com funções bem específicas, nutrição entre outros.



O Visagismo está diretamente ligado a todo esse processo através da Consultoria Visagista, onde o visagista realizará uma investigação detalhada dos mais diversos aspectos e necessidades do indivíduo e qual dos profissionais que trabalham em sinergia com o Visagismo pode ajudar esse indivíduo a alcançar o máximo de sua potencialidade.



Na anamnese do Consultor Visagista, esse consultor verifica quais são as queixas e o que mais incomoda esse indivíduo para que assim ele possa exaltar o que há de melhor em cada um e a terapia capilar é um recurso largamente utilizado para a recuperação da autoestima.



Por isso antes de se desesperar com algum problema no escalpo e na fibra capilar, procure um visagista, pois ele irá indicar o profissional certo para lhe auxiliar!

