Tudo o que você precisa saber sobre a Cirurgia Ortognática

A cirurgia ortognática é um tipo de tratamento voltado para os pacientes que possuem deformidades relacionadas aos ossos da face e também dos dentes. O objetivo dessa intervenção cirúrgica é promover o equilíbrio anatômico da face, oferecendo mais qualidade de vida para o paciente.



Ela é um tipo de cirurgia recomendada caso não haja a possibilidade de solucionar o transtorno apenas por meio do uso do aparelho ortodôntico, visto que o problema está no tamanho da estrutura óssea e não apenas nos dentes. Além disso, esse procedimento cirúrgico pode ser pertinente também para sanar o problema do ronco.



Para ter um sono tranquilo



O ronco, que é um dos sintomas da apneia do sono, é um problema que acarreta inúmeros transtornos na vida do paciente, inclusive complicando até mesmo o convívio social. Em muitos casos, por exemplo, a pessoa que dorme ao lado ou próximo de alguém que ronca em demasia pode apresentar insônia, mau humor, bem como pode até mesmo ter o seu rendimento profissional comprometido.



Outros sintomas da apneia compreendem o ato de despertar sentindo dores no peito, apresentar respiração ofegante, sentir leves dores de cabeça (em alguns casos também dores de garganta) e, inclusive, alterações de humor. Felizmente, o ronco durante o sono é tratável, ocasionando assim benefícios não apenas para os pacientes, mas também para aquelas pessoas que convivem com ele.



É importante também destacar que a cirurgia ortognática promove no paciente uma melhor relação entre os dentes e os músculos da face, proporcionando melhorias para o ato de respirar, o que é essencial para evitar as obstruções que acarretam no ronco durante o sono.



