Tudo que você precisa saber sobre as semijoias

A joia ou a semijoia é muito mais que um simples enfeite - As joias transmitem história, amor e valor. Podemos compará-la a uma arte construída com materiais preciosos e brilhantes. Comprar um joia ou presentear com uma pode manifestar amor, carinho e afeto além de demonstrar fé, devoção e transcendência. A loja online de semijoias Maria Vittoria é referência no mercado e tem lindas semijoias desde pingentes, colares e anéis. No post de hoje nós preparamos dicas para cuidar e escolher suas próximas semijoias para que elas te acompanhem por muito tempo te deixando ainda mais linda.



Quais cuidados ter com as suas semijoias?



As semijoias ou joias folheadas costumam possuir uma camada fina de ouro, prata, ônix e ródio em sua superfície. Como se trata de uma camada fina e delicada é necessário tomar certos cuidados para aumentar a durabilidade da sua semijoia. Peças folheadas podem ser corroídas pela presença de ácido úrico quando entram em contato com o suor e transpiração. Para que sua semijoia seja bem cuidada evite o contato direto com perfumes, hidratantes, cremes e produtos químicos.

O choque e o atrito com a peça como impactos e pequenas batidas contra outras superfícies podem causar o desgaste da camada de prata ou ouro fazendo com que a camada fique deteriorada.



Nossa dica é que use a sua semijoia como um adorno ocasional, sempre colocada antes de sair e guardada logo após o uso. O uso errôneo contínuo de semijoias muito provavelmente implicará em um desgaste prematuro da peça. Por isso antes de adquirir suas joias sempre considere o uso que será dado a peça e nos cuidados para conservá-las.



Desvendando as pedras de zircônia.



A zircônia é uma pedra conhecida desde a antiguidade, elas podem ser classificados em naturais e cúbicas (sintéticas). Nas zircônias naturais as pedras costumam ser acinzentadas e vermelhas. Já a zircônia sintética por serem produzidas em laboratório possuem um leque imenso de variações de cores.

Visualmente parecida com o diamante - não é toa que a zircônia é pedra queridinha das semijoias. Com seu brilho singular e extraordinário fica lindo tanto em anéis como em colares além de ser uma pedra de excelente qualidade e durabilidade. Os cuidados com suas joias ou semijoias com zircônia devem ser constantes, pois toda joia necessita de limpeza e manutenção para que permaneçam sempre bem cuidadas e polidas. Como a zircônia tem um preço mais acessível é possível encontrar inúmeros modelos com estilos modernos e contemporâneos e designs mais versáteis.



Pingentes um acessório atemporal.



O pingente que carregamos no colar ou no pulso transmitem muito sobre a nossa personalidade. Para deixar seu adorno ainda mais charmoso o pingente da todo um toque e significado especial ao visual além de transmitir os gostos e preferências de quem está usando. Fazendo parte do visual de quase todo mulher o pingente é capaz de expressar seu estilo e tudo com que você se identifica e acredita.



Por isso na hora de comprar um pingente ou presentear alguém é preciso sempre escolher com carinho pois é um acessório especial e muito pessoal. O pingente é um acessório capaz de ter diferentes significados e podem ser usados como amuletos, protegendo e trazendo sorte para quem usa. Por exemplo os pingentes com figuras religiosas carregam todo um significado de fé e espiritualidade. Um acessório atemporal capaz de compor várias combinações e looks para expressar os mais diferentes estilos proporcionando um visual mais moderno e cheio de personalidade.



Gostou do nosso miniguia de semijoias. Acesse: www.mariavittoria.com.br e tenha lindos acessórios para te deixar ainda mais linda.

Website: http://www.mariavittoria.com.br/