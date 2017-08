Tudo o que você precisa saber sobre unhas de gel

As unhas de gel são materiais artificiais moldados diretamente sob as unhas naturais ou em tips (alongamentos das unhas). O processo é realizado por meio de substâncias de gel que devem ser devidamente secas em uma cabine de luz ultravioleta). A duração das unhas de gel é longa, podendo chegar a meses, de acordo dos cuidados diários e da manutenção.



As principais características e vantagens das unhas de gel são a naturalidade (o material apresenta beleza e brilho correspondentes ou até melhores do que de unhas naturais), resistência (as unhas de gel não quebram, não lascam e nem descamam facilmente) e durabilidade (como já mencionado, as unhas em gel chegam a durar meses).



Manutenção das unhas de gel



A manutenção das unhas de gel precisa ser feita a cada 15 ou 20 dias. Sobre os cuidados diários, as mulheres devem evitar ficar em contato com produtos químicos, pois esses materiais podem corroer o gel e, consequentemente, destruir as unhas de gel. Se não tiver como evitar as químicas, o indicado é utilizar luvas para proteger as unhas e as mãos.



Já o conjunto de materiais necessários para fazer unhas de gel é um pouco extenso, é preciso ter: gel base, gel construtor, gel finalizador, pincéis de cerdas finas e levas, cabine UV, alicate, tesoura, lixas, tips e cola.

• Todos os produtos necessitam ser de total qualidade reconhecida, isso garante que o processo de confecção e a forma das unhas de gel sejam realmente excelentes.

• Vale ressaltar também que antes de começar a aplicar o gel, o ideal é fazer as unhas naturais, ou seja, é preciso tirar as cutículas, além de cortar e lixar as unhas.

• Em seguida, basta aplicar os tips, o gel base, o gel construtor e o gel finalizador.

• Quando todas as unhas estiverem com esses quatro produtos, é hora de levar as mãos à uma cabine UV e esperar cerca de 2 minutos até que o gel seque. Se preciso, repita esse último passo.

• Por fim, basta cortar, lixar e esmaltar as unhas em gel.



