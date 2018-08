A volta dos óculos de sol dos anos 90: estilo gatinho é tendência

De volta aos anos 1990, a moda cíclica vem se destacando com os óculos de sol gatinho. Compondo os looks das famosas e das influencers digitais, o modelo de óculos faz a cabeça dos apaixonados por óculos de sol.



A primeira vez que o modelo fez sucesso foi durante as décadas de 50 e 60. Nesta época, os óculos de sol já eram escolhidos com a proposta de garantir visuais modernos, despojados e com muita personalidade.



Ao longo da história da moda, o estilo já foi usado por grandes estrelas e referências do segmento fashion do passado e do presente, como Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Katy Perry e Rihanna. O modelo é democrático,pois combina com todos os formatos de rostos e estilos.



Várias marcas já apostaram no estilo gatinho - elegante, charmoso e com estilo único e irreverente - como destaque para Gucci, Vogue, Versace, Fendi, Marc Jacobs, Moschino, entre outras.



Encontre incríveis óculos gatinhos na Loja dos Óculos



Marc Jacobs 198S Solar



Um modelo que faz grande sucesso entre o público feminino é a versão gatinho da Marc Jacobs 198S Solar, que tem aro fechado, cor bronze, proteção UVA e UVB, lentes em policarbonato e armação em acetato.



Vogue 5212S



Outro modelo bastante interessante é o Vogue 5212S, com armação branca, formato gatinho, lente em policarbonato, armação em acetato, lentes cinza e um estilo inconfundível e sofisticado.



Loja dos Óculos



A Loja dos Óculos faz parte do grupo de empresas Optical Sunglasses, que tem mais de 45 anos de tradição no mercado nacional, trabalhando com as mais sofisticadas marcas do segmento. No site da empresa, além de uma experiência de compra diferenciada, as clientes vão encontrar os mais lindos e atuais modelos de óculos estilo gatinho e outros modelos especiais. Com versões para todos os gostos.







Website: https://www.lojadosoculos.com.br/