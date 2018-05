Wedding Live terá casamento ao vivo no shopping

A 2ª edição da maior Feira de Noivas e Debutantes da região, a Wedding Live, será realizada nos dias 22 e 23 de maio na Praça de Alimentação do Tivoli Shopping. O evento apresenta as novidades e tendências de itens essenciais para todo casamento como convites, buffet, fotografia, entre outros. Além disso, os visitantes poderão conferir um desfile exclusivo de noivas e madrinhas no dia 22, e no dia 23 um casamento ao vivo. Ambas as ações acontecem às 19h30.



O evento reunirá 18 estandes que oferecerão serviços nas áreas de segurança, fotografia, alimentação, vestuário, acessórios e decoração. Entre os expositores estão as empresas: Forty Segurança, AC Fotografia, Buffet Cheiro Verde, Sal da Terra Buffet, Michel Saia Fotografia, Princezinha Noivas, Quase Casados, Spassos Dança, Fyne Decor, Ap e House, Urban, Paixão Eventos, LURE Alianças, Ultraclin e Tati Carvalho Chá de Lingerie.



"O principal objetivo da Wedding Live é ajudar os visitantes no planejamento da festa, pois reuniremos diversos fornecedores em um único local. Assim, os visitantes têm a oportunidade de sair do Tivoli Shopping com todos os detalhes do seu evento contratados", comenta o organizador da Wedding Live, Jouber Juliato.



Casamento ao vivo e história emocionante

Além dos estantes, a edição deste ano da Wedding Live terá um desfile especial com trajes para noivas e madrinhas no dia 22 de maio, às 19h30. No segundo dia do evento, os visitantes poderão prestigiar uma ação inédita: um casamento ao vivo, que acontecerá na Praça de Alimentação do empreendimento no dia 23 de maio, no mesmo horário. Jeferson Elias Reis Paes de Toledo e Rosiane Cristina Floriano, 30, namoram há 3 anos e enfrentaram alguns desafios para ficar juntos. Isso porque a família de Jeferson teve alguns preconceitos com o fato dela ter dois filhos, Laura e Lorenzo, de um relacionamento anterior. "Eu tinha acabado de me separar e conheci a Rosiane. O pessoal falava que mal tinha me separado e iria embarcar em outro com alguém que já tinha filhos, surgiram muitas brincadeiras machistas até mesmo da família, meus pais foram contra falando que não era algo normal. E hoje estamos juntos, temos um filho de 1 ano e dois meses, os filhos dela também são meus filhos e somos muito felizes", comenta.



A ideia do casamento ao vivo veio de Juliato depois de conhecer a história de um casal. O casamento era um sonho dos dois e o pedido foi na Praça de Alimentação do Shopping. Até neste momento de felicidade ambos tiveram que enfrentar um momento difícil na vida. "Quando eu fui fazer o pedido, fazia três semanas que a gente tinha perdido meu sogro. Ele foi fazer uma cirurgia no coração e não resistiu na cirurgia. E tudo fomos nós que corremos atrás. Era uma coisa que ele sonhava muito, ver a filha casar, então tirou um pouco da tristeza do coração dela. Perder o pai foi um choque pra gente, mas são situações da vida", recorda Toledo.



Todos os processos do casamento, roupas, cerimônia, documentação, maquiagem entre outros detalhes foram acertados com os parceiros da feira. Agora resta esperar para o tão aguardado momento do "sim".







Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é um empreendimento administrado pela AD Shopping. A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São 26 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. Visite: www.adshopping.com.br.



O Tivoli Shopping (www.tivolishopping.com.br) conta com 158 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras e megalojas (Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos e Lojas União), 128 satélites, 29 lojas de fast-food e 4 salas de cinema. Conta ainda com uma agência do Banco Santander, Correios, caixas eletrônicos (24 horas), incluindo estacionamento coberto (valet). Horário de funcionamento: de segunda a sábado das 10h00 às 22h00 e aos domingos e feriados das 12h00 às 22h00. Endereço: Av. Santa Barbara, 777 - Vila Mollon - Santa Barbara D"Oeste - SP. (19) 3457-9966





