Wimpel Equipamentos desenvolve kit para maquiadores

A Wimpel, uma das principais fornecedoras de equipamentos para pintura do país, desenvolveu um kit exclusivo para maquiadores. Composto pelo aerógrafo MP-1002, compressor Comp-3 e maleta, o conjunto é indicado para profissionais e amadores que buscam reduzir o tempo de aplicação da maquiagem e melhorar a qualidade do serviço.



"Com o aerógrafo, você consegue efetuar o trabalho na metade do tempo. O equipamento também permite que sejam aplicadas finas camadas de tinta, deixando o trabalho mais sutil e com acabamento bastante refinado", afirma Aline Borges, proprietária da Cor e Magia, empresa especializada em maquiagem artística.



Além de usar os equipamentos da Wimpel em seus trabalhos, Aline administra uma loja que revende o kit para maquiagem. "Tem aumentado a procura, pois as pessoas estão reconhecendo a excelente relação custo-benefício proporcionada pelo aerógrafo".



No final do ano passado, os promotores da Jequiti, empresa de venda direta de cosméticos controlada pelo Grupo Silvio Santos, também passaram a usar o kit desenvolvido pela Wimpel.



Fundada em 2000, a Wimpel fornece o que há de mais avançado no mundo em termos de equipamentos para pintura. Seus produtos são comercializados por 2.500 pontos de venda em todo o Brasil, além de diversos canais de e-commerce.



